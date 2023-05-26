祝贺！洛阳姑娘白卓璇首次参加大满贯就晋级温网正赛

北京时间6月29日深夜，在英国温布尔登网球公开赛资格赛第三轮的一场女单比赛上，首次参加大满贯的洛阳姑娘白卓璇给家乡人民带来惊喜：面对东道主英国选手布罗根，白卓璇打出了连胜9局的强势局面，以6-3、6-0直落两盘获胜，强势晋级温网正赛。

北京时间6月29日深夜，在英国温布尔登网球公开赛资格赛第三轮的一场女单比赛上，首次参加大满贯的洛阳姑娘白卓璇给家乡人民带来惊喜：面对东道主英国选手布罗根，白卓璇打出了连胜9局的强势局面，以6-3、6-0直落两盘获胜，强势晋级温网正赛。

现场：势如破竹，直落两盘

温网资格赛前两轮，白卓璇打得相当强势，两连胜晋级决胜轮，表现相当的完美。决胜轮中，白卓璇的对手是东道主外卡选手布罗根。

第一盘比赛，布罗根速度很快，发球局轻松保发。白卓璇则是主打底线相持，多拍占据优势。双方前6局各自保发，比分来到了3-3。关键的第7局，白卓璇接发球连续轰出制胜分，实现破发，比分来到了4-3。破发成功后，白卓璇士气大涨，发球局连续轰出ACE，轻松保发，比分来到了5-3。第9局比赛，白卓璇在布罗根的发球局施加压力，对手以双误送出了这一局，白卓璇6-3拿下首盘。

第二盘比赛，白卓璇在第二局率先完成破发，并成功保住发球局，取得3-0的开局。在第四局比赛中，心理压力空前的布罗根连续双误，被白卓璇抓住机会再次实现破发，比分来到了4-0。此后的两局，白卓璇先是以ACE球拿下发球局，接着以稳定的接发球和多拍相持破掉对手发球局，以6-0拿下第二盘，大比分2-0获胜。全场比赛，白卓璇在攻防两端的表现堪称完美，尤其在进攻方面，轰出了4个ACE，拿到了19个制胜分，远远高于对手的6个。

赛后接受英国当地媒体采访时，白卓璇表示，她很享受在草地上打球的感觉，能够征战大满贯赛事一直是她的梦想，此次能跻身正赛，她为自己的表现感到高兴。展望正赛阶段，白卓璇说，正赛的每一位选手都是很棒的球员，非常值得尊敬与期待，希望从对手身上学到更多的经验。