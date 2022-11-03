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洛阳公租房有轮候名单吗？市住房保障和房产服务中心回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 15:52

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我申请了绿洲花园公租房，已经等了一年多，什么时候才能分配到？会有轮候名单吗？

　　洛阳市住房保障和房产服务中心回复：现洛阳市公租房已全部住满，根据申请人资格通过的时间和申报小区轮后排序等待退房，如排到申请人会打电话通知。因为诉求人申请的小区排队人员较多而腾退房源很少，所以轮候排序进度会比较慢。诉求人可在浏览器里搜索“洛阳市住房住房和房产服务中心”官网，公租房公告里查询公租房腾退房源和轮候信息。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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