深化“五星”创建 引领基层发展

昨日，洛阳市召开村(社区)“五星”支部创建第二季度推进会，总结上半年村(社区)“五星”支部创建及软弱涣散党组织整顿工作推进情况，安排部署下半年工作。 昨日，洛阳市召开村(社区)“五星”支部创建第二季度推进会，总结上半年村(社区)“五星”支部创建及软弱涣散党组织整顿工作推进情况，安排部署下半年工作。 会议指出，要进一步围绕落实市委市政府“三项重点工作”和阶段性重点工作部署，结合各地各部门实际，细化落实重点任务，确保创建工作有抓手、能落地、见实效。要以加强基层党建为引领，以加快产业发展为重点，注重生态宜居、平安法治建设，提升城乡基层治理水平。要做好年中评估工作，完善创建目标措施，坚持“五星”同创，一体谋划、分步实施，扎实推进创建工作走深走实。要把建强支部作为基础，扎实开展村(社区)“两委”班子届中分析，深化乡村振兴、基层治理主题培训成效，着力打造一批引领力强、特色鲜明的“五星”支部和新时代“领头雁”。要全力补齐短板弱项，解决制约工作的突出问题，层层压实工作责任，做到指导到位、监督到位、沟通到位，形成开展创建工作强大合力。要强化支持保障，统筹整合各领域涉农资金，建立“谁投入、谁受益”的共建共投机制，持续夯实创建工作基础，以党建高质量引领带动基层发展和治理全面提质增效。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵明)