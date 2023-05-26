洛阳市党办系统政研改革财经工作培训班举办

26日至28日，市委政研室举办全市党办系统政研改革财经工作培训班，来自各县区党办及市直相关单位的70余人参加培训。

26日至28日，市委政研室举办全市党办系统政研改革财经工作培训班，来自各县区党办及市直相关单位的70余人参加培训。 26日至28日，市委政研室举办全市党办系统政研改革财经工作培训班，来自各县区党办及市直相关单位的70余人参加培训。 此次培训采取专题教学、现场教学等形式开展，邀请省委政研室、省委改革办，以及市直单位相关负责人围绕深入开展调查研究、全省重点改革任务、互联网传播规律及运用、企业上市及资本运作、文稿写作及调研报告起草等方面进行专题授课。培训期间，学员们还赴中国石化洛阳百万吨乙烯项目、孟津区吉利街道东杨社区邻里中心、孟津现代农业电商产业园等地观摩学习。 大家纷纷表示，本次培训内容丰富、形式多样，是一次收获颇丰的“蓄能充电”之行。要以此次培训为契机，立足岗位加强学习思考，带头发扬深度研究工作的作风，努力将学习成效转化为做好本职工作、高质量推进政研改革财经工作的强大动力，为更好发挥参谋助手作用、推动现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静)