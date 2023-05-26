洛阳市举办第三届“牡丹杯”老少书画大赛获奖作品展

28日，第三届“牡丹杯”——“新时代 新风采”老少书画大赛获奖作品展在市老干部教育活动中心开幕，现场展出140幅优秀作品。 28日，第三届“牡丹杯”——“新时代 新风采”老少书画大赛获奖作品展在市老干部教育活动中心开幕，现场展出140幅优秀作品。 第三届“牡丹杯”——“新时代 新风采”老少书画大赛由市关工委联合市委老干部局举办，全市广大离退休干部和青少年踊跃参与，创作出篆隶真行草等各色书法作品和山水花鸟人物等种类丰富的绘画作品。经过层层选拔，全市共评选出优秀组织奖11个，一等奖50名、二等奖90名、三等奖120名、优秀奖261名。获奖作品主题鲜明、内容生动、创意新颖，展现了积极向上的精神风貌，表达了爱党爱国的炽热情怀。 此次获奖作品展在市老干部教育活动中心一楼(西工区美术馆路9号)展出，将持续至7月31日。 市关工委执行主任王全乐、副主任邬晓芒等出席活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 闫雪婷)