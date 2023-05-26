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洛阳市老干部工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 09:14

　　28日，全市老干部工作会议召开，深入学习贯彻党的二十大精神，传达学习全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，总结近年来全市老干部工作，对下一阶段工作进行安排部署。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

　　会议指出，近年来，全市各级老干部工作部门围绕市委中心工作，找准定位、主动作为，推动老干部工作取得新成绩。会议强调，要突出凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大离退休干部扛牢政治责任，把握政治要求，把对“两个确立”决定性意义的深刻感悟，转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。要突出围绕中心、服务大局，立足老干部工作职能定位和老同志优势特点，找准服务中心大局的切入点，更好发挥离退休干部作用，为加快现代化洛阳建设汇聚“银发力量”。要突出强化“四个功能”，持续抓好离退休干部党组织建设，强化政治功能、组织功能、管理功能、服务功能，最大范围凝聚起离退休干部强大合力。要突出满足老干部老同志安享晚年新期待，用心用情、精细精准做好服务工作，以优质服务提升老干部获得感幸福感安全感。要突出能力作风锻造，从严从实加强老干部工作部门自身建设，增强专业素质、提升履职能力，推动全市老干部工作更加有力有效、出色出彩。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 闫雪婷)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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