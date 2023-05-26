沉浸式文旅变“看景”为“入景”

昨日，2023河南省文旅文创发展大会城市文旅项目实地观摩活动举行，观摩组成员沉浸式感受洛阳大力实施文旅文创融合战略、抢抓新文旅产业发展风口、打造全国沉浸式文旅目的地的生动实践。

在5G+XR元宇宙产业园沉浸式体验

行走河南，读懂中国。文旅文创，风起洛阳。

昨日，2023河南省文旅文创发展大会城市文旅项目实地观摩活动举行，观摩组成员沉浸式感受洛阳大力实施文旅文创融合战略、抢抓新文旅产业发展风口、打造全国沉浸式文旅目的地的生动实践。

窥探河图洛书的源流，欣赏身着华服的“洛神”裙裾飞扬，追寻龙门石窟工匠凿出的不朽传奇，感受洛阳文化的独特神韵……在大河荟《寻迹洛神赋》演出中，观摩组成员穿行在历史与现实之间，开启了一场关于洛阳的千年寻迹之旅。大家边行进边观看演出，仿佛自己也变成了演出的一部分。

“这既是对洛阳悠久历史文化的挖掘与传承，又体现了当代艺术的展现方式，堪称沉浸式文旅业态的一面旗帜。”济源示范区管委会党组成员、副市长赵会生深有感触地说。

在大河荟观看演出

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”穿过定鼎门，观摩组成员乘坐电瓶车行进在天街上。天街中轴线恢宏大气，青葱绿植点缀其间，隋唐洛阳城中轴线气象令人震撼。观摩组成员详细了解天街遗址保护展示贯通提升工程和沿线“十二坊”里坊业态布局情况，并走进位于宜人坊遗址的东方博物馆之都研学营地，在孩子们体验考古、射箭、夯土的实践课程中，感受“行走河南·读懂中国”研学品牌的魅力。