国际海洋环境保护领域再添“洛阳创新”

昨日，记者从中国船舶七二五所获悉，在日前召开的2023压载水技术国际论坛上，七二五所青岛双瑞面向全球正式发布自主研发的最新一代压载水管理系统，为国际海洋环境保护进一步贡献了创新方案。

昨日，记者从中国船舶七二五所获悉，在日前召开的2023压载水技术国际论坛上，七二五所青岛双瑞面向全球正式发布自主研发的最新一代压载水管理系统—— ，为国际海洋环境保护进一步贡献了创新方案。

截至目前，由青岛双瑞自主研发的 压载水管理系统已获订单超3500船套，交付超2500船套，在中大型船舶市场占有率位居全球第一。

压载水管理系统，是对船舶排放到海里的压载水进行处理的装置，旨在防止船舶压载水无控制排放引起的外来物种入侵、病原体传播等损害。与此前系统相比，此次实现全方位升级的 取消了过滤环节，其压载过程仅需电解加药处理：取1%至2%的海水进行电解，产生特定浓度的次氯酸钠溶液，与未电解海水混合后注入压载舱，达到持续杀菌灭活的效果。

随着压载处理环节的优化， 比上一代产品体积缩小10%以上，现场布置更加灵活，可完美适配所有类型船舶，同时系统运行更加稳定可靠，设备维护成本也大幅下降。

青岛双瑞深耕压载水处理领域多年，主编并发布压载水处理领域全球首个ISO国际标准。凭借自主研发，拥有完全自主知识产权的 压载水管理系统，企业成为船舶压载水处理行业首家获得国家战略性创新产品立项的企业，以及亚洲首家、全球第四家获得美国海岸警卫队(USCG)型式认可证书的船舶压载水管理系统生产厂商，取得了包括美国在内的全球海域“通行证”。

新一代系统的发布，进一步丰富了青岛双瑞船舶压载水处理产业的产品体系，满足了客户多元化需求。未来，青岛双瑞将持续加大船舶压载水管理系统、船舶清洁燃料供应系统、船舶尾气处理系统等产品的研发和升级力度，不断强化全球售后服务体系建设，加速助力全球船舶绿色安全航行。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)