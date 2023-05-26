“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会在洛阳启动【视频】

一时今夕会，万里中原情。昨晚，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在洛阳举行。省长王凯作主旨讲话。省政协主席孔昌生出席。

“行走河南·读懂中国”文化旅游季

暨第五届全球文旅创作者大会在洛阳启动

王凯作主旨讲话 孔昌生、江凌、王战营、安伟、张建慧、张敏出席

张旭作视频致辞 郦波解读“行 走河南·读懂中国” 王健林、刘道强等应邀出席

“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式现场 洛报融媒·洛阳网记者 曾宪平 鲁博 潘郁 张光辉 李卫超 张怡熙 董格非 摄

一时今夕会，万里中原情。昨晚，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在洛阳举行。省长王凯作主旨讲话。省政协主席孔昌生出席。

大会在洛阳市九洲池考古遗址公园拉开帷幕。王凯、孔昌生、江凌共同启动活动。世界旅游联盟主席张旭作视频致辞，王战营、安伟、张建慧、张敏出席启动仪式。

应邀出席启动仪式的嘉宾还有：万达集团董事长王健林，华强方特集团总裁刘道强，知名文化学者、南京师范大学教授郦波，以及来自文化和旅游部、世界旅游组织及相关机构、各省(自治区、直辖市)文化和旅游部门、国内文旅头部企业及重点旅行商、文旅创作者等。

王凯代表省委、省政府向各位嘉宾表示热烈欢迎，向长期以来关心支持河南发展的各界朋友致以衷心感谢。他说，文化是一个国家、一个民族的灵魂。旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁。河南文化旅游资源丰富，集中体现了中华文明之源、人文之盛、山水之韵、风俗之醇、古今之变。行走河南，可以感受华夏煌煌文脉，可以领略山水灵秀俊美，可以尽享传统时尚风韵，可以体悟红色精神之魂。我们着力塑造“行走河南·读懂中国”文旅品牌，就是深入贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，担负起新的文化使命，充分发挥文旅资源优势，打造中华文化传承创新中心、世界文化旅游胜地，让更多人在行走河南中触摸历史、感知文明、滋养精神、读懂中国。

王凯表示，河南将全面贯彻党的二十大精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，深入实施文旅文创融合战略，以“行走河南·读懂中国”为主题，以历史文脉为主线，以抓好重大项目和活动为牵引，坚持创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合，深度开发精品线路，加快推进资源利用，不断创新业态模式，持续提升服务品质，完善产业链条，优化产品供给，用璀璨文化之光照亮现代化河南建设之路。诚邀四方宾朋到老家河南走一走、看一看，来一次寻根之旅，赴一场心灵之约，品味文化、游览山水、悦享人生。

随着舞蹈《万象生晖》精彩上演，启动仪式拉开帷幕。少儿阿卡贝拉《西江月·夜行黄沙道中》、舞蹈《洛水伊人》、功夫表演《中国功夫》、歌曲《欢迎来我家》等丰富多彩的文艺节目，为观众带来一场美轮美奂的视听盛宴。(相关报道见06版)

活动现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路和促进文旅消费、引客入豫等政策措施。郦波教授从文化视角解读“行走河南·读懂中国”。

举办全省文旅文创发展大会是河南推动文化和旅游高质量发展、加快建设文化强省的重要举措。本次大会采取“工作会议+实地观摩+产业招商+引客入豫+宣传推介+配套活动”的方式进行，着力培育文旅文创融合发展新产业新业态，不断提振文旅消费。其间，大会将举办“探寻夏都，解读最早中国”“中华霓裳汉服秀”等活动，进一步擦亮“行走河南·读懂中国”品牌。

今年大会在洛阳举办，主要基于近年来洛阳坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”工作思路，推动新文旅产业取得了显著成效。

省文化旅游强省工作领导小组成员单位和部分省直单位主要负责同志，各省辖市和济源示范区、航空港区党(工)委主要负责同志及政府分管负责同志，各县(市)区党委主要负责同志，部分金融机构代表，省属文化和旅游企业主要负责同志等参加启动仪式。(《河南日报》记者 归欣 洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)