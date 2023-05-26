军队、公安、司法、消防院校面试、体检控制分数线公布

昨日，省教育考试院公布了军队院校、公安院校、部分司法类院校及消防院校，2023年在我省的面试、体检等控制分数线。市教育考试中心二级主任科员高冰南，提醒达到分数线的考生，及时参加面试、体检等。
昨日，省教育考试院公布了军队院校、公安院校、部分司法类院校及消防院校，2023年在我省的面试、体检等控制分数线。市教育考试中心二级主任科员高冰南，提醒达到分数线的考生，及时参加面试、体检等。
昨日，省教育考试院公布了军队院校、公安院校、部分司法类院校及消防院校，2023年在我省的面试、体检等控制分数线。市教育考试中心二级主任科员高冰南，提醒达到分数线的考生，及时参加面试、体检等。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)
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