高温持续，今天洛阳最高气温37℃

今天洛阳晴天间多云，偏南风2级到3级，气温23℃到37℃。
今天洛阳晴天间多云，偏南风2级到3级，气温23℃到37℃。
昨天，天气依然闷热，中午外出，很快就汗流浃背。不过，昨天的热不算热，今天最高气温37℃。
暑期临近，不少家长和学生的出游计划已经安排了。气象部门提醒，出行需关注目的地的天气情况，注意出行安全。
市气象台根据最新气象资料分析，受短波槽和中低层切变线的共同影响，7月1日至3日我市有明显降水天气过程，累计雨量大。6月30日、7月5日我市将出现37℃及以上的高温天气。
最近几天天气预报
今天：晴天间多云，偏南风2级到3级，气温23℃到37℃。
明天：多云到阴天转分布不均阵雨或雷阵雨，偏南部分山区有中到大雨，偏南风2级到3级，气温24℃到33℃。
7月2日(周日)：多云到阴天转阵雨，气温26℃到33℃。
7月3日(周一)：阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温24℃到29℃。
(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
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