快讯！“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在洛举行

今晚，暮色中的隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池华灯初上、流光溢彩、美轮美奂。“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在此拉开帷幕。
今晚，暮色中的隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池华灯初上、流光溢彩、美轮美奂。“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在此拉开帷幕。
今晚，暮色中的隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池华灯初上、流光溢彩、美轮美奂。“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在此拉开帷幕。
来自天南海北的嘉宾朋友、文旅大咖，汇聚一堂，以洛阳这座“千年古都”为窗口，开启一场“天地之中”的精彩旅程，共同见证“行走河南·读懂中国”文旅品牌的融“新”焕“彩”。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊/文 鲁博 张怡熙/图）
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