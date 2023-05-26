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隋唐洛阳城天津桥怎么建？20名热心市民现场建言献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 20:21

　　29日，洛阳市规划展示馆内进行了一场别开生面的座谈会，来自各行各业的20名市民受邀前来，现场听取并研讨隋唐洛阳城天津桥规划设计方案，为天津桥建设建言献策。

　　天津桥始建于隋，隋唐时期是连接洛河两岸的交通要道，也是洛阳古“八大景”之一的“天津晓月”所在地。此前，洛阳市委召开专题会议研究隋唐洛阳城天津桥项目规划建设工作，明确将结合隋唐洛阳城总体规划建设布局，在宫城区和洛南里坊区间新建一座横跨洛河的天津桥，完整展示中轴、重现历史场景，进一步强化隋唐洛阳城历史中轴线整体形象。

　　洛阳市邀请同济大学专业团队对天津桥进行规划设计，初步制定了隋唐洛阳城天津桥规划设计方案，并面向全市征集热心市民参加座谈会。洛阳市自然资源和规划局、洛阳市文物局、洛阳市水利局、洛阳市文旅集团有关负责人，以及同济大学专家学者现场为市民答疑解惑。

　　不少市民专程从上海等地赶回洛阳参加座谈，还有自媒体达人、学生、行业相关人员现场提问并给出建议。“要突出天津桥的文化元素。”“要融入更多创新元素，打造具有洛阳特色的天津桥。”“要明确天津桥的功能，更加突出天津桥的观赏性。”……

　　“天津桥是在史料基础上，结合地理环境特征进行的修建，并非完整复原。”洛阳市文物局有关负责人介绍，历史上的天津桥经历多次毁坏和修复，且天津桥遗址大部分被洛河水淹没，发掘难度大，因此难以从结构、材料、造型和尺度上复原隋唐时期的天津桥。

　　针对市民关注的天津桥用途定位问题，洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，新建天津桥为景观桥，将区别于其他市政桥，弱化交通功能、强化景观功能，以服务文旅为主、突出唐风唐韵，成为彰显隋唐洛阳城风貌的特色文化符号。

　　此外，针对市民关于桥梁形态、功能，以及与中轴线的连贯性的建议，该负责人表示，将在保障行洪和城市安全的前提下，立足历史考古成果、河道客观条件，充分考虑洛河水利条件，联合相关单位进一步细化方案，加强与天街十二坊、应天门南广场衔接，更好保持隋唐洛阳城中轴线的连贯性、空间形态的整体性、功能业态的延续性。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 实习生 闫雪婷 通讯员 楚珊珊 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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