37℃高温来袭！请做好防暑工作

今天，天气依然闷热，中午外出，很快就汗流浃背。不过，今天的热不算热，明天预计最高气温达到37℃。
今天，天气依然闷热，中午外出，很快就汗流浃背。不过，今天的热不算热，明天预计最高气温达到37℃。
今天，天气依然闷热，中午外出，很快就汗流浃背。不过，今天的热不算热，明天预计最高气温达到37℃。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受短波槽和中低层切变线的共同影响，7月1日至3日洛阳市有明显降水天气过程，累计雨量大。6月30日、7月5日洛阳市将出现37℃以上的高温天气。具体预报如下：
今天夜里：多云到晴天。
30日(周五)：晴天间多云，偏南风2级到3级，气温23℃～37℃。
7月1日(周六)：多云到阴天转分布不均阵雨或雷阵雨，偏南部分山区有中到大雨，偏南风2级到3级，气温24℃～33℃。
7月2日(周日)：多云到阴天转阵雨，气温26℃～33℃。
7月3日(周一)：阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温24℃～29℃。
7月4日(周二)：阴天转多云，气温24℃～31℃。
7月5日(周三)：晴天间多云，气温24℃～37℃。
7月6日(周四)：晴天转多云，气温24℃～36℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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