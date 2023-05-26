紧急通知！气温超过40℃，当日应停止露天作业

持续高温天气来袭，户外劳动者必须加强防护。29日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，日前，河南省人力资源和社会保障厅印发《关于切实加强高温天气劳动者权益保障的通知》(简称《通知》)，对高温天气劳动保护工作作出明确要求。

持续高温天气来袭，户外劳动者必须加强防护。29日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，日前，河南省人力资源和社会保障厅印发《关于切实加强高温天气劳动者权益保障的通知》(简称《通知》)，对高温天气劳动保护工作作出明确要求。

合理安排、调整劳动者高温天气工作时间

《通知》明确，用人单位要严格执行夏季高温天气作业时间规定，结合作业特点和具体条件，合理安排和调整劳动者高温天气工作时间。

●日最高气温达到40℃以上(因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外)，当日应当停止露天作业。

●日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。

●日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

不得因发放高温津贴而降低劳动者工资

《通知》要求，用人单位要认真落实高温天气期间待遇，安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放高温津贴。

高温津贴发放时间为4个月(6月、7月、8月、9月)，高温津贴标准为每人每工作日15元。高温津贴由劳动者所在单位负担,纳入用人单位工资总额，不得因发放高温津贴而降低劳动者工资。因高温天气停止工作、缩短工作时间的，用人单位不得扣除或降低劳动者工资。

用人单位要在高温天气户外工作场所或高温工作场所配备必要的防暑降温设备设施，为从事高温天气作业的劳动者提供符合要求的个人防护用品、防暑降温饮料、保健用品等，营造安全舒适的工作环境。要对不适宜高温天气作业的劳动者及时协商调整工作任务，要对出现中暑等症状的劳动者立即采取相应救治措施，必要时及时送医治疗，最大限度地减少劳动者高温中暑事件的发生。