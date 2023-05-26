快讯！河南省文旅文创发展大会城市文旅项目观摩活动开始

行走河南，读懂中国。文旅文创，风起洛阳。 行走河南，读懂中国。文旅文创，风起洛阳。 今天下午，出席2023河南省文旅文创发展大会的与会代表，深入洛阳市重点城市文旅项目进行观摩考察，实地感受洛阳大力实施文旅文创融合战略，抢抓新文旅风口，打造全国沉浸式文旅目的地的生动实践。 此次城市文旅项目集中观摩走进大河荟，隋唐洛阳城定鼎门·天街、研学营地，隋唐洛阳城宫城区·应天门，洛阳5G+XR元宇宙产业园，洛邑古城等项目，沉浸式体验洛阳文旅新业态，深入了解洛阳文旅文创融合发展的路径举措。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊 鲁博 李卫超 文/图）