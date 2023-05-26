助力企业诚信发展，进一步优化营商环境，洛阳在全省率先设立“企业信用服务”窗口——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，“企业信用服务”窗口位于洛阳市市民之家5层D12窗口，即日起，经营主体可以通过该窗口办理信用信息查询、行政处罚信息信用修复、信用法规政策咨询、信用信息查询等业务，获得一站式、专业化、高质量的信用服务。

助力企业诚信发展，进一步优化营商环境，洛阳在全省率先设立“企业信用服务”窗口——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，“企业信用服务”窗口位于洛阳市市民之家5层D12窗口，即日起，经营主体可以通过该窗口办理信用信息查询、行政处罚信息信用修复、信用法规政策咨询、信用信息查询等业务，获得一站式、专业化、高质量的信用服务。

记者在现场看到，该窗口在保留为企业办理信用修复业务的基础上，还可查询洛阳市市场监管局(市级)经营异常名录、严重违法失信企业名单、行政处罚信息、行政许可信息等多项证明事项。此前，这些事项分属于该局不同科室负责，企业开具证明需要奔波于各个科室，由于部分科室办公地点不同，有时需要奔波多次。“企业信用服务”窗口设立后，企业只需要到窗口跑一趟，就可以全部办理完毕。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，近年，该局持续优化营商环境，助力企业信用提升，今年以来，共出具信用信息证明38个，办理企业异常名录移出业务28个，办理严重违法失信企业修复业务3个。下一步，该局服务窗口将拓宽和开设更多快捷、便利、高效的服务通道，为企业高质量发展提供坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 文/图)