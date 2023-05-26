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注意绕行！宁洛高速(伊川至汝阳段)将采取限制交通措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 14:54

　　29日，记者从洛阳高速交警支队获悉，按照工程施工计划，7月3日至8月3日，有关单位拟在宁洛高速公路伊川、汝阳段进行路面施工，届时将采取单向禁止通行、车辆绕行的限制交通措施。

　　此次施工具体时间及路段为，7月3日至8月3日，宁洛高速公路伊川、汝阳段(K718-K697)西半幅(洛阳至平顶山、南阳方向)进行病害处治、铣刨摊铺施工，施工期间，禁止车辆通行。

　　对于此次施工，交警部门提供以下绕行路线——

　　1.二广高速公路、宁洛高速公路洛阳往平顶山、南阳方向：沿宁洛高速洛阳环城段、二广高速车辆行驶到伊川彭婆互通枢纽后，转盐洛高速，再转焦桐高速至G36宁洛高速往平顶山、南阳方向；沿宁洛高速洛阳环城段，转至洛栾高速，绕行郑栾高速、渑淅高速往平顶山、南阳方向。

　　2.连霍高速公路三门峡至洛阳转宁洛高速洛阳环城段往平顶山、南阳方向：沿宁洛高速转至洛栾高速，向南行驶，绕行郑栾高速、渑淅高速往平顶山、南阳方向。

　　3.二广高速公路、宁洛高速公路洛阳往汝阳、汝州方向：绕行宁洛高速伊阙收费站下站，经G208(鹤鸣大道)转S243省道/S238省道到达汝阳、汝州。

　　4.新伊高速公路往平顶山、南阳方向：由新伊高速伊川南收费站下站，经G208(鹤鸣大道)转S240省道，到达宁洛高速汝阳工业区收费站上站，往平顶山或南阳方向。

　　洛阳高速交警提醒，途经上述路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安微博微信平台、洛阳交警微博微信平台、洛阳市交通广播、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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