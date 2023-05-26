即日起，洛阳市青年人才公寓购房资格开始审核

记者从洛阳城投住房租赁发展有限公司获悉，自6月29日至7月8日，该公司将在前期开展市青年人才公寓销售意向登记工作的基础上，开展购房资格审核工作。

记者从洛阳城投住房租赁发展有限公司获悉，自6月29日至7月8日，该公司将在前期开展市青年人才公寓销售意向登记工作的基础上，开展购房资格审核工作。

提交资料对象

“双一流”建设高校和建设学科的全日制本科毕业生及以上人才；在洛阳就业，并按规定缴纳社会保险；在洛阳城市区(不含偃师、孟津)无自有住房(包括本人、配偶及未成年子女的私有住房和拆迁安置住房)，且在洛阳城市区5年内无住房登记信息和房屋交易记录。

以上三项条件全部符合者，即可登记报名，提交购房资料。

提交资料清单

必要材料：

申请人本人、配偶及子女的身份证、户口本、婚姻证明复印件；

申请人学历及学位认证报告；

申请人本人、配偶及未成年子女的房产证明；

申请人社会保险缴费证明；