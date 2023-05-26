即日起，洛阳市青年人才公寓购房资格开始审核

记者从洛阳城投住房租赁发展有限公司获悉，自6月29日至7月8日，该公司将在前期开展市青年人才公寓销售意向登记工作的基础上，开展购房资格审核工作。
记者从洛阳城投住房租赁发展有限公司获悉，自6月29日至7月8日，该公司将在前期开展市青年人才公寓销售意向登记工作的基础上，开展购房资格审核工作。
记者从洛阳城投住房租赁发展有限公司获悉，自6月29日至7月8日，该公司将在前期开展市青年人才公寓销售意向登记工作的基础上，开展购房资格审核工作。
提交资料对象
“双一流”建设高校和建设学科的全日制本科毕业生及以上人才；在洛阳就业，并按规定缴纳社会保险；在洛阳城市区(不含偃师、孟津)无自有住房(包括本人、配偶及未成年子女的私有住房和拆迁安置住房)，且在洛阳城市区5年内无住房登记信息和房屋交易记录。
以上三项条件全部符合者，即可登记报名，提交购房资料。
提交资料清单
必要材料：
申请人本人、配偶及子女的身份证、户口本、婚姻证明复印件；
申请人学历及学位认证报告；
申请人本人、配偶及未成年子女的房产证明；
申请人社会保险缴费证明；
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
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