快来打卡！嵩县何村乡4000亩油葵花海盛开啦

初夏时节，洛阳市嵩县何村乡4000亩油葵向阳盛开、花香四溢，吸引大量游客和摄影爱好者前来赏花拍照，成为嵩县新晋的“网红打卡地”，这也是嵩游记夏之旅活动的又一亮点。

初夏时节，洛阳市嵩县何村乡4000亩油葵向阳盛开、花香四溢，吸引大量游客和摄影爱好者前来赏花拍照，成为嵩县新晋的“网红打卡地”，这也是嵩游记夏之旅活动的又一亮点。

走进油葵地，一株株长势喜人的油葵探着“脑袋”向阳绽放。微风拂过，肥厚油亮的枝叶起伏摇摆，在蓝天白云的映衬下，金黄的油葵花甚是好看。前来观赏的游客在花间细嗅馨香、拍照留念，花与人相映成趣，成为一道靓丽风景。

据了解，为改善乡村环境、持续扩宽群众增收渠道，今年年初，何村乡创新传统作物柴胡种植模式，采用“柴胡+油葵”套种模式，由村集体经济合作社流转土地4000亩，集中连片种植油葵。