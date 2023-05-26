今年河南招聘特岗教师1.22万名 7月1日网上报名

参加特岗教师招聘考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育厅”网站最新消息，河南省2023年继续推进实施“特岗计划”，计划招聘1.22万名特岗教师到农村学校任教，7月1日网上报名。

参加特岗教师招聘考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育厅”网站最新消息，河南省2023年继续推进实施“特岗计划”，计划招聘1.22万名特岗教师到农村学校任教，7月1日网上报名。具体内容如下：

招聘对象

普通高校应、往届本科及以上毕业生，普通高校师范类专业应、往届专科毕业生，同时需满足年龄、教师资格等方面的要求。特岗教师招聘要求年龄不超过30周岁，即1992年7月1日及以后出生。

招聘程序

网上报名。报名时间为7月1日—5日。特岗教师招聘报名采用网络方式进行。报名网址为河南省特岗教师招聘网。特岗教师招聘不收取报名考务费。

打印准考证。经报名资格初审合格的考生，可于7月12日—13日登录招聘系统打印准考证，并在笔试当天持本人准考证和身份证原件到指定地点参加笔试。

笔试时间为7月15日上午9∶00—11∶00。笔试以闭卷方式进行，主要考试内容为教师职业道德、教育学、心理学、课程与教学论、教育教学技能、新课程理念及教师专业标准等。笔试注重应试者分析问题、解决问题的能力和教师基本技能的测试，满分为150分。笔试考务工作由河南省教育考试院与各省辖市、省直管县（市）招生考试机构共同组织实施。

笔试成绩于7月25日对社会公布，考生可登录招聘系统查询笔试成绩。

各地组织面试时间为8月1日—10日。面试主要考察应聘者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等，满分为100分。面试工作由各设岗县（市）或省辖市组织实施。面试成绩于8月中旬对社会公布，考生可登录招聘系统查询面试成绩。

特岗教师的管理、待遇及有关优惠政策

特岗教师聘任期间执行国家统一的工资制度和标准，其他津贴补贴由设岗县（市）根据当地同等条件公办教师年收入水平和特岗教师年工资性补助水平综合确定。特岗教师在工资待遇、职称评聘、评优评先、年度考核等方面与当地公办学校教师同等对待。

特岗教师服务期为3年。特岗教师服务期满后，享受中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》（中办发〔2016〕79号）的有关优惠政策；经考核合格且愿意留任的特岗教师，在核定的教职工编制总额内办理入编手续。

＞＞＞河南省2023年特岗教师招聘办法

＞＞＞河南省2023年特岗教师招聘岗位设置⑥