河南省文旅文创发展大会县域观摩组走进老君山【视频+组图】

29日上午，河南省文旅文创发展大会县域观摩组首站走进老君山，实地考察景区文旅新业态、新场景打造情况。

29日上午，河南省文旅文创发展大会县域观摩组首站走进老君山，实地考察景区文旅新业态、新场景打造情况。

《知道·老君山》沉浸式演绎

老君山景区打造花海紫云幔、金顶灯光秀、十里画屏、观光云梯等网红打卡点，开发《知道·老君山》天宫剧场演艺、大型实景剧本杀、流浪星球露营地、夜爬老君山、汉服旅拍等多种沉浸式文旅新场景新项目，变原来的“观山看景”为现在的“身临其境”，并结合老君山历史文化，推出国风舞蹈、古琴舞剑、茶艺等实景表演，满足游客多元化消费体验。