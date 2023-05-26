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高温下的坚守！洛阳热企施工正酣 为今冬供暖奠定基础
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 10:53

　　近期，洛阳市接连出现35℃以上的高温天气，但重点工程建设的步伐并未受此影响。在城市区多个供热工程项目现场，数百名参建人员施工正酣，抢抓进度，确保工程按期完工，为今冬供暖奠定基础。

　　27日下午，记者在瀍涧大道王城大道至国花路段看到，热企施工人员正在焊接、吊装供热管道。当日最高气温达到37℃，而焊口位置可达50℃，虽然有焊机排烟风扇持续送风，但女焊工王会茹依然满头大汗。

　　“管网敷设都是在非采暖季，而且要避开雨季对施工造成不利影响，所以不管天气多热，我们都要克服困难加紧施工，这样才能保障采暖季正常供热。”和记者简单聊上几句后，王会茹又跳下管道基坑开始焊接。

　　记者了解到，王会茹所在的工程是瀍涧大道主管网优化工程，西起王城大道东至国花路，全长600米。“建成后可极大地提高偃师和孟津引热入洛管网互联互通后的输配和调节能力。”洛阳热力有限公司项目经理李勇说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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