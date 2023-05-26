更好保障群众安全！洛阳消防救援队伍有了AED

“险情出现后，消防人员快速到场救援，他们可以借助AED(自动体外除颤器)和急救技能开展紧急救护。”27日，洛阳消防救援队伍首台AED投放仪式暨红十字应急救护培训在高新区消防救援大队举行。

“险情出现后，消防人员快速到场救援，他们可以借助AED(自动体外除颤器)和急救技能开展紧急救护。”27日，洛阳消防救援队伍首台AED投放仪式暨红十字应急救护培训在高新区消防救援大队举行。

洛阳市红十字青少年事业发展中心负责人说，AED是一种专为现场急救设计的急救设备，易于携带，便于操作，它在病人心脏骤停的“黄金4分钟”内，能够起到“起死回生”的关键作用。“此次联合爱心企业在消防部门投放AED，消防员可在出勤救援时携带这种急救设备，既能保障救援现场的群众安全，也能最大程度保障救援人员的安全。”该负责人说。

除投放AED外，洛阳市红十字青少年事业发展中心组织红十字应急救护培训师，为首批49名消防救援人员开展应急救护技能培训暨红十字救护员培训。通过理论讲解、示范操作、教学互动、实操考核等方法，为消防员们进行了包括救护概论、创伤救护、心肺复苏、AED使用等方面的技能教学，手把手指导队员掌握急救技能的注意事项和操作要领。目前，49名消防救援人员均已通过培训考试。

洛阳市红十字青少年事业发展中心负责人表示，希望更多爱心人士和企业以爱心善举凝聚强大力量，在更多消防救援队投放AED，推动构建AED应急救援“黄金四分钟”救援圈。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 谷德彪 赵海峡 文/图)