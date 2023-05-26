这个东汉亭式陶井器皿，出土于洛阳唐寺门汉墓，现藏于洛阳博物馆。

这个东汉亭式陶井器皿，出土于洛阳唐寺门汉墓，现藏于洛阳博物馆。

古时候没有自来水，水井是古民居的配套设施。由这个陶井的造型可推断，东汉的井沿是方形的，寓意天圆地方；井上有亭盖，遮雨防尘。辘轳架在井口上方，转动辘轳便可用陶罐汲水。

直到20世纪八九十年代，河洛乡间仍有不少人家打井取水。或是全村共用一口水井，或是有钱人家独自打一口井。井水清冽甘甜，夏天打一桶水冰镇西瓜，凉爽可口。

井与国人的日常生活息息相关，古人以“市井”指代城镇、街坊民居。

商周时期，洛阳是市井繁华的大都市。《史记》记载，当时的洛阳人口密集，商机无限，涌现出了许多传奇商人，譬如商界祖师爷——战国时期的洛阳人白圭。

周灭商后，将商朝遗民迁至洛阳监管。商民惯于走街串巷做买卖，后世便把做生意的人尤其是流动摊贩称为商人。起初没有固定市场，聪明的商人观察到家家户户都去井边打水，便到水井旁摆地摊儿。久而久之，有井的地方就成了繁华市场。

也有人认为，“市井”的井并非水井，而是四四方方的井形块，源于井田制。《初学记》中记载：“古者二十亩为井，因井为市，故云也。”唐人尹知章认为：“立市必四方，若造井之制，故曰市井。”

《周易》《周礼》等古籍记载，“日中为市”，中午的生意最红火；夜市生意也不错，“夕时而市，贩夫贩妇为主”。

汉魏时期，洛阳既是京都，又是丝绸之路的东方起点，铜驼大街，商客熙熙攘攘；洛河北岸，关羽勒马听风。相传，刘备、关羽、张飞三兄弟就是靠摆地摊儿起家的：刘备卖草鞋，张飞卖酒肉，关羽卖绿豆(一说是枣)。所谓时势造英雄，赶上时机，市井小民也能成英雄。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）