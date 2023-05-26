洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市党校（行政学院）校（院）长会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:44

　　昨日，全市党校(行政学院)校(院)长会议召开，深入贯彻落实全国、全省党校(行政学院)校(院)长会议精神，传达学习市委常委会会议精神，对下一步工作进行部署。

　　市委常委、组织部部长、市委党校(洛阳行政学院)校(院)长王森出席会议并讲话。

　　王森指出，学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，是做好党校工作的首要任务。要深刻领会“为党育才、为党献策”的科学内涵，深刻领会“四个必须”的重大要求，深刻领会坚持党对党校工作全面领导的根本要求，进一步增强做好新时代党校工作的政治自觉。

　　王森强调，要坚持党校姓党原则，牢牢把握正确办学方向，守牢意识形态阵地，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要突出主业主课地位，紧紧围绕讲全讲准、讲深讲透习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心内容，统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训，推动党员干部补足精神之钙，把稳思想之舵。要加大宣传研究力度，夯实科研基础，加强智库建设，实现教学、科研与决策咨询相互促进、协同发展。要实施质量立校工程，改进教学方式方法，强化师资队伍建设，抓实办学质量评估，把高标准办学落到实处。要贯彻从严治校方针，坚持从严管理，培养良好学风，形成以制度管人管事的良好局面。要切实加强组织领导，抓好工作谋划，补齐工作短板，不断提高科学化、制度化、规范化水平，为加快现代化洛阳建设作出新的贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
        “提到中暑大家可能不陌生，今天说的这三种‘热’病，都是中暑了。”市第一人民医院急诊科主治医师陈治勋说...
  • ·爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 走，黄河岸边露营去！【组图】
  • 河南省文旅文创发展大会县域观摩组走...
  • 人工鸟巢迎来“新主人”
  • 新文旅何以风起洛阳——文旅产业转型...
  • 洛阳：民宿管家带您拥抱乡村旅居新体验
  • 徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列...
  • 郭氏家族向洛阳博物馆捐赠祖辈墓志
  • 洛阳打造沉浸式文旅新业态，让游客从...
  • “二里头都邑多网格式布局”考古成果...
  • 中考已结束，高温不退场
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    荷韵

    荷色迷人

    观小浪底泄洪

    开元湖随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605