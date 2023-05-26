洛阳市党校（行政学院）校（院）长会议召开

昨日，全市党校(行政学院)校(院)长会议召开，深入贯彻落实全国、全省党校(行政学院)校(院)长会议精神，传达学习市委常委会会议精神，对下一步工作进行部署。

昨日，全市党校(行政学院)校(院)长会议召开，深入贯彻落实全国、全省党校(行政学院)校(院)长会议精神，传达学习市委常委会会议精神，对下一步工作进行部署。

市委常委、组织部部长、市委党校(洛阳行政学院)校(院)长王森出席会议并讲话。

王森指出，学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，是做好党校工作的首要任务。要深刻领会“为党育才、为党献策”的科学内涵，深刻领会“四个必须”的重大要求，深刻领会坚持党对党校工作全面领导的根本要求，进一步增强做好新时代党校工作的政治自觉。

王森强调，要坚持党校姓党原则，牢牢把握正确办学方向，守牢意识形态阵地，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要突出主业主课地位，紧紧围绕讲全讲准、讲深讲透习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心内容，统筹抓好理论教育、党性教育和能力培训，推动党员干部补足精神之钙，把稳思想之舵。要加大宣传研究力度，夯实科研基础，加强智库建设，实现教学、科研与决策咨询相互促进、协同发展。要实施质量立校工程，改进教学方式方法，强化师资队伍建设，抓实办学质量评估，把高标准办学落到实处。要贯彻从严治校方针，坚持从严管理，培养良好学风，形成以制度管人管事的良好局面。要切实加强组织领导，抓好工作谋划，补齐工作短板，不断提高科学化、制度化、规范化水平，为加快现代化洛阳建设作出新的贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)