洛阳市十六届人大常委会第8次主任（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第8次主任(扩大)会议。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第8次主任(扩大)会议。

会议听取了《洛阳市住宅物业管理条例(草案)》审议修改情况的汇报，《洛阳市人民代表大会常务委员会工作评议办法(修订草案)》《洛阳市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定(修订草案)》起草说明，关于检查《河南省职业培训条例》贯彻实施情况的报告，市人民政府关于《洛阳市城市区医疗设施布局专项规划(2023—2035年)》起草说明、“三个一批”项目建设活动开展情况报告、关于对《加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力》的议案落实情况的报告、关于安置房建设情况的报告，市中级人民法院、市人民检察院关于2023年上半年涉法涉诉信访工作情况报告，以及人事任免事项等，决定将上述议题提请市人大常委会会议审议。

会议还听取了《洛阳市牡丹保护与发展条例(草案)》起草说明、《洛阳市人大常委会关于促进电子商务产业发展的决定(草案)》的说明、《洛阳市人大常委会关于加强对电动自行车和共享单车管理的决定(草案)》的说明及相关调研报告，研究通过了关于洛阳牡丹保护与发展工作的专题询问实施方案(草案)、市十六届人大常委会第四次会议建议议程和日程安排。

李保国强调，要坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕市委重大决策部署，高质量开展立法、监督、重大事项决定等工作。要加强立法能力建设，健全完善立法工作机制，发挥立法专家智库作用，积极开展“小切口”立法，不断提升立法工作实效，以立法“小切口”构建法治“大格局”，为现代化洛阳建设做好立法服务与保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)