人工鸟巢迎来“新主人”

近日，嵩县鸟类保护联盟护线爱鸟青年志愿服务队迎来一件“喜事”：他们搭建在该县田湖镇卢屯村110千伏左饭线104号塔上的人工鸟巢迎来“新主人”——一对喜鹊在此筑巢。这是他们首次监测到野生鸟类在人工鸟巢中居住。

喜鹊衔枝改造人工鸟巢(监控截图)

近日，嵩县鸟类保护联盟护线爱鸟青年志愿服务队迎来一件“喜事”：他们搭建在该县田湖镇卢屯村110千伏左饭线104号塔上的人工鸟巢迎来“新主人”——一对喜鹊在此筑巢。这是他们首次监测到野生鸟类在人工鸟巢中居住。

一般情况下，喜鹊会在每年11月至12月开始衔枝筑巢，次年3月初完成收尾工作，3月中下旬开始繁殖。现在已是6月，这对喜鹊为何会到此筑巢？志愿者王亮分析，这对喜鹊可能遭遇了意外，导致失去了原本的鸟窝，或许也失去了刚下的鸟蛋。目前，经过半个多月的“装修”，这对喜鹊的“新家”已经具备了“入住条件”。

“原本，我们在电力杆塔上搭建人工鸟巢，是为了避免鸟类触电伤亡和电网运行风险等问题，给鸟类提供一个临时居所。没想到，这对喜鹊似乎有意在这里常住。”王亮说。

嵩县地处豫西伏牛山区，水鸟、林鸟、候鸟、留鸟种类丰富。为了让这些鸟类与电力线路和谐共生，他们一共在电力杆塔上安装了137个人工鸟巢，并安装了24小时观鸟的监控设备。下一步，他们将继续观察这对喜鹊的生存繁衍情况，持续做好人工鸟巢的补充、线上监控等工作，助力人与自然和谐共生。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 赵瑞娟 石亚博)