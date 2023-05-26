中考已结束，高温不退场

今天洛阳阴天转多云，西北风2级到3级，气温25℃到35℃。

昨天中考结束，今天高温却不肯退场。

昨天6时至16时，我省西部、北部出现阵雨、雷阵雨，局地出现强对流天气，雨量分布不均，安阳、鹤壁局地暴雨。

夏季是强对流天气高发时段，强对流天气发生时，不仅雷电会带来灾害，另外几种强对流天气只要达到某一强度也会造成灾害，如雷暴大风、龙卷风、短时强降水、冰雹等都会对我们的生产、生活产生很大影响。提醒大家密切关注最新的天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，注意防范。

市气象台根据最新的气象资料分析，受短波槽和中低层切变线的共同影响，7月2日至3日我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气。后期天气晴好，气温回升。

最近几天天气预报

今天：阴天转多云，西北风2级到3级，气温25℃到35℃。

明天：多云到晴天，西北风2级到3级，气温23℃到37℃。

7月1日(周六)：晴天到多云，气温25℃到37℃。

7月2日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温26℃到35℃。

7月3日(周一)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温24℃到31℃。

7月4日(周二)：多云转晴天，气温25℃到36℃。

7月5日(周三)：晴天间多云，气温25℃到37℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)