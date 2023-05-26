三伏天还没到，洛阳已经提前进入“烧烤、蒸煮模式”，闷热难耐。无论哪朝哪代，天热，人就想吃点儿凉的冰的。古人度夏吃啥喝啥？古代有哪些特色冷饮？历史比想象更精彩。

编者按

三伏天还没到，洛阳已经提前进入“烧烤、蒸煮模式”，闷热难耐。无论哪朝哪代，天热，人就想吃点儿凉的冰的。古人度夏吃啥喝啥？古代有哪些特色冷饮？历史比想象更精彩。

夏天吃冰食 爽就一个字

别以为只有现代人夏天喜欢吃冰糕、喝冷饮，古人也好这一口。

早在商周时期，中国人就懂用冰、吃冰了。当时的洛阳是商都西亳、东周王城所在地，不但有世界上最早的冰窖，还有可口的冷饮。

据《周礼》《诗经》等古籍记载，周代有掌管凿冰、储冰的机构，“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴”，“凌人”冬季到冰河、冰洞等地方采集冰块，运到凌阴也就是冰窖储藏。

除了天然冰块，东周甚至还出现了人造冰。《列子》里说，曾在洛阳任史官的老子神乎其神，能“夏造冰”。

有了冰，冷饮就有着落了。等到夏日取出冰块，便可冰镇饮食，古人美其名曰“冰食”。

春秋战国时期，因为取冰、储冰极为不易，夏天的冰块很稀罕，吃冰是天子、诸侯的专享福利。当时已经出现了储冰神器——冰鉴。这东西类似不插电小冰箱，系双层青铜器，犹如大锅套小锅，内层放酒浆、食物，夹层放冰块，冰镇保鲜效果佳。屈原得诸侯款待，喝了碗冰镇米酒，便在《楚辞》中记了一笔：“挫糟冻饮，酌清凉些。”

东汉时期，每逢盛夏，京城洛阳的皇宫里就摆冷宴，皇帝招待大伙儿吃冰，以示皇恩。朝廷每年举行隆重的赐冰仪式，把珍贵的冰块赐给臣子们共享，这叫“食肉之禄，冰皆与焉”。

夏天冰块“价等金璧”

盛唐时期，东都洛阳、西京长安的大厨们会做各种高档冷饮，甚至出现了世界上最早的“冰淇淋”——酥山。

唐章怀太子墓《仕女图》和唐代壁画《野宴图》中都有酥山。酥是乳制品，类似于奶油、黄油，是从北方传到河洛地区的。大厨把酥加热融化，淋到盘子上，做成小山的形状，然后放到冰窖里冷冻，或直接掺上冰，插上花花草草做点缀，好看又好吃。

这种高级“冰淇淋”，平民无福享受。《云仙杂记》里说，隋唐时期的冰饮依旧是奢侈品，京城有卖冰的摊贩，冰“至夏月则价等金璧”，冰价跟金价差不多。

《唐摭言》中记载，大热天的，蒯地人到市场上卖冰。有顾客想咬咬牙买点儿冰爽一把，可奸商坐地涨价，买家觉得冰价太离谱，都走了，留下弄巧成拙的蒯地人，眼看着冰都化成了水。

宋代，由于藏冰、造冰技术提高，冰价下降，冷饮逐渐飞入寻常百姓家。

《东京梦华录》记载，宋人喜欢喝“凉水”——用果汁、牛奶、冰块调制而成的果汁饮料。东京汴梁、西京洛阳等地都有冷饮专卖店，一到夏天，街旁摆满了冷饮摊，摊上撑着大布伞，伞下摆着桌椅。冷饮种类有好几十种，比如冰雪冷元子、雪泡梅花酒、冰雪甘草汤等。

冰雪甘草汤是用甘草、砂糖一起熬汤，放凉后加冰。冰雪冷元子是用炒黄豆粉加砂糖或蜂蜜，拌匀，加水，团成小丸子，浸冰水，风味独特。

冷饮虽爽口，却不宜多吃，否则身体受不了。

宋孝宗冷饮吃多了，拉了好几天肚子。大臣劝他：“君王的一举一动关乎社稷苍生，不可任性乱吃东西。”

宋徽宗贪凉吃冰脾胃失调，御医怎么都治不好。后来，有个神医出了个怪招，用冰块煎药，以毒攻毒，以冰治冰，总算让皇帝恢复了健康。

“冰淇淋”配方乃国家机密

元代人好喝“渴水”，民间俗称“某某煎”。渴水内含柠檬汁，喝了渴水不瞌睡。

据元代《居家必用事类全集》记载，每逢盛夏，杨梅煎、葡萄煎等各色渴水供不应求。金元老城在今洛阳老城一带，想来当时的洛阳夜市也是有这些冷饮的。

元世祖忽必烈在位时，有一种类似冰淇淋的冰酪，乃王室特供冷饮，配方绝密，朝廷禁止民间模仿制作。然而，元世祖把造“冰淇淋”的绝密配方赠给了意大利人马可·波罗。很多人以为冰淇淋是舶来品，殊不知它本是“中国制造”。

明清时期，酸梅汤、玫瑰露等冷饮盛行。清末，有钱人爱喝高档饮料“荷兰水”。荷兰水类似汽水，并非荷兰生产，只因“吾国初称西洋货品多曰荷兰，故沿称荷兰水”。

据说，清廷也会在三伏天给官员们分发福利冰块，但禁止汉人藏冰，非爱新觉罗氏若是储冰或藏冰会被诛九族。

这倒不是因为冰块稀罕(当时平民也吃得起“冷饮冰”)，而是冰、兵谐音，听到有人“藏冰(兵)”，皇上睡不安稳呀！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）