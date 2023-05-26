洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列扩量提质、水源地保护等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:29

徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列扩量提质、水源地保护等工作
建强通道平台推动中欧班列扩量提质
落实严管措施守护一泓清水永续北上

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究中欧班列扩量提质、丹江口水库水源地保护等工作。

　　会议听取了中欧班列运行情况汇报，协调解决具体问题。徐衣显指出，推动中欧班列扩量提质，是融入新发展格局、共建“一带一路”的具体行动，也是建设综合货运枢纽、打造内陆地区对外开放新高地的重要抓手。他强调，要站位全局、统筹谋划。各级各相关部门要立足全国全省大局，找准区位优势，把准趋势态势，突出错位竞争，长计划、短安排，加快推进物流通道提速、货运枢纽建设、开放平台赋能等。要建强平台、提速提效。顺应国际物流发展趋势，加快陆港、海关仓库等基础设施建设，优化货物运输结构，加密中欧班列班次，推进双向开行，强化集疏功能，构建便捷高效、互利共享的物流体系。要运贸一体、赋能产业。坚持以运带贸、以贸促运、运贸一体，聚焦农机装备、耐火材料等优势产品，培育“班列+贸易”新业态，延伸产业链，提升价值链，融通供应链，激活产业转型发展新动能。要“五区”协同、辐射带动。发挥自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区等平台优势，探索“一港多区”“一区多园”发展模式，整合优势资源，拓展发展空间，招引优质企业，带动产业聚集、贸易聚集，打造辐射豫西北、联通东中西的高能级开放平台。

　　会议研究了丹江口水库水源地保护工作。徐衣显强调，加强南水北调水源地保护是一项重要的政治责任，也是事关民生福祉的重要任务。各级各部门要提升政治站位，牢记“国之大者”，立足生态涵养区定位，统筹推进“四水同治”，全面提高淯河流域生态质量。要落实最严管控措施，实行最严格开发保护制度，健全应急处置机制，持续开展矿山企业、尾矿库排查整治，有序推进生态修复，确保水质稳定达标。要高标准推进农村供排水一体化建设，调整农业种养结构，提升水源涵养能力，守好“一泓清水润京津”阵地。

　　会议还研究了高速公路建设、专项审计等工作。

　　张玉杰、韩治群、李新红、牛刚、王国辉等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
        “提到中暑大家可能不陌生，今天说的这三种‘热’病，都是中暑了。”市第一人民医院急诊科主治医师陈治勋说...
  • ·爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 新文旅风起洛阳 新业态创新出彩
  • 阵雨！雷阵雨！今夜谨防强对流天气
  • “二里头都邑多网格式布局”考古成果...
  • 走，黄河岸边露营去！【组图】
  • 剖析市场、助力发展！2023洛阳房地产...
  • 庆七一·促振兴！洛阳将在所有帮扶村开...
  • 洛阳打造沉浸式文旅新业态，让游客从...
  • 洛阳：民宿管家带您拥抱乡村旅居新体验
  • 报名、考试时间确定！事关2023年下半...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    荷韵

    荷色迷人

    观小浪底泄洪

    开元湖随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605