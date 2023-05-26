昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究中欧班列扩量提质、丹江口水库水源地保护等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究中欧班列扩量提质、水源地保护等工作

建强通道平台推动中欧班列扩量提质

落实严管措施守护一泓清水永续北上

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究中欧班列扩量提质、丹江口水库水源地保护等工作。

会议听取了中欧班列运行情况汇报，协调解决具体问题。徐衣显指出，推动中欧班列扩量提质，是融入新发展格局、共建“一带一路”的具体行动，也是建设综合货运枢纽、打造内陆地区对外开放新高地的重要抓手。他强调，要站位全局、统筹谋划。各级各相关部门要立足全国全省大局，找准区位优势，把准趋势态势，突出错位竞争，长计划、短安排，加快推进物流通道提速、货运枢纽建设、开放平台赋能等。要建强平台、提速提效。顺应国际物流发展趋势，加快陆港、海关仓库等基础设施建设，优化货物运输结构，加密中欧班列班次，推进双向开行，强化集疏功能，构建便捷高效、互利共享的物流体系。要运贸一体、赋能产业。坚持以运带贸、以贸促运、运贸一体，聚焦农机装备、耐火材料等优势产品，培育“班列+贸易”新业态，延伸产业链，提升价值链，融通供应链，激活产业转型发展新动能。要“五区”协同、辐射带动。发挥自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区等平台优势，探索“一港多区”“一区多园”发展模式，整合优势资源，拓展发展空间，招引优质企业，带动产业聚集、贸易聚集，打造辐射豫西北、联通东中西的高能级开放平台。

会议研究了丹江口水库水源地保护工作。徐衣显强调，加强南水北调水源地保护是一项重要的政治责任，也是事关民生福祉的重要任务。各级各部门要提升政治站位，牢记“国之大者”，立足生态涵养区定位，统筹推进“四水同治”，全面提高淯河流域生态质量。要落实最严管控措施，实行最严格开发保护制度，健全应急处置机制，持续开展矿山企业、尾矿库排查整治，有序推进生态修复，确保水质稳定达标。要高标准推进农村供排水一体化建设，调整农业种养结构，提升水源涵养能力，守好“一泓清水润京津”阵地。

会议还研究了高速公路建设、专项审计等工作。

张玉杰、韩治群、李新红、牛刚、王国辉等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)