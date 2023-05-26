郭氏家族向洛阳博物馆捐赠祖辈墓志

26日上午，孟津区郭氏家族文物捐赠仪式在洛阳博物馆举行，此次捐赠的文物包括洛阳处士郭金声的墓志、墓志盖和郭金声夫人孟氏石像，洛阳博物馆馆长李文初向捐赠者颁发了收藏证书。

郭氏后人(左)收到收藏证书

26日上午，孟津区郭氏家族文物捐赠仪式在洛阳博物馆举行，此次捐赠的文物包括洛阳处士郭金声的墓志、墓志盖和郭金声夫人孟氏石像，洛阳博物馆馆长李文初向捐赠者颁发了收藏证书。

记者得知，此次郭氏家族捐赠的这方祖辈墓志呈方形，长、宽均为76厘米，厚度为34厘米，墓志盖字体为篆书，墓志为楷书，共824个字，主要介绍郭金声的生平事迹。该墓志刻于民国二十九年，由时任洛阳修志馆总纂陶木庵篆盖、河南大学校长王广庆撰文、洛阳李振九书丹，三人均为当时的社会名流。这方墓志是洛阳民国时期的一方重要墓志，具有较高的历史文化价值和书法研究价值。

郭氏家族成员代表郭肇武说，郭金声是其爷爷的哥哥，从小聪慧孝顺，在清朝末年开始经商，主要在洛阳南关西边的盐店口经营盐业，并以此发家致富。“他没做过官，属于当地有才学的乡绅，因此被称为处士。”郭肇武说，郭金声民国元年去世时，膝下有5女1儿，其中儿子郭子彬曾任伊阳县(今汝阳县)县长、洛阳县县长和南阳县县长等职。2011年，他们在迁祖坟时发现了埋于地下的墓志，后一直将墓志存放在其位于孟津区常袋镇半坡村的家里，近期与家族成员商量，决定将墓志捐赠给洛阳博物馆，希望能永久地保存下去。

李文初说，文物是历史文化的重要载体，保护文物就是保护历史。郭氏家族将这些文物捐赠给洛阳博物馆，体现了郭氏后人在文化遗产保护传承方面的崇高信念和热爱家乡、建设家乡的深厚情怀，也是对洛阳博物馆极大的信任和支持。他们一定认真做好捐赠品的收藏、研究、展示和利用工作，发挥文物应有的价值。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 闫怡薇 通讯员 梁淑群 文/图)