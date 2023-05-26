考生腿部骨折 众人接力护送

昨日上午，我市生物、地理中考举行，洛三高考点出现感人一幕。一名考生在中考前因车祸腿部骨折，无法下地行走。为让考生顺利参加中考，考试前，经西工区教体局、市教育考试中心等单位多方协调，考点为她启用备用考场，设置绿色通道。
昨日上午，我市生物、地理中考举行，洛三高考点出现感人一幕。一名考生在中考前因车祸腿部骨折，无法下地行走。为让考生顺利参加中考，考试前，经西工区教体局、市教育考试中心等单位多方协调，考点为她启用备用考场，设置绿色通道。
昨日上午，我市生物、地理中考举行，洛三高考点出现感人一幕。一名考生在中考前因车祸腿部骨折，无法下地行走。为让考生顺利参加中考，考试前，经西工区教体局、市教育考试中心等单位多方协调，考点为她启用备用考场，设置绿色通道。当躺在担架上的考生到达考点时，西工区教体局巡考员、考点工作人员等接力护送，将其抬进考场，考生得以准时参加考试。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 张学争 摄影报道)
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