@洛阳考生：高招第二次志愿填报明日8时开始

明日8时，我省高招第二次志愿填报开始。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生和家长，此次填报包括本科一批、本科二批等批次，要注意把握时间，及时填报。

明日8时，我省高招第二次志愿填报开始。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生和家长，此次填报包括本科一批、本科二批等批次，要注意把握时间，及时填报。

●志愿填报安排

高冰南介绍，我省高招第二次志愿填报时间为明日8时至7月2日18时，涉及的批次及具体安排如下——

①本科一批、地方专项计划本科批、本科二批均实行平行志愿，考生可填报1个至12个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

②艺术本科A段、艺术本科B段实行平行志愿，每个批次设12个志愿，1个“学校+专业(或专业类)”为1个志愿，不设置学校调剂和专业调剂志愿。

③特殊类型招生志愿，已取得相应资格的考生，可在高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生这3类中选报1类，不得兼报。考生可填报1个高校志愿，每个高校可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

●答疑解惑

针对考生关注度高的问题，高冰南进行了解答。

问：同时填报本科一批、本科二批志愿，若本科一批被退档，会影响本科二批录取吗？

答：不会。本科一批实行平行志愿，考生的志愿只能被投档一次，若被退档，不会再看该批次的后续志愿，但仍可以参与下一批次的录取。

问：在填报志愿时，若报的是普通类专业，且选择服从专业调剂，会被调剂到该校其他单列专业吗？

答：不会。为解决同一高校专业间因学费标准差别较大等带来的生源不均问题，部分高校按学费标准将本校较高学费专业单列为一类，集中排列在本校普通类专业之后，供考生分类选报志愿，以提高志愿的针对性和投档的有效性。

在同一高校志愿栏只能选报一类专业，不能跨类选择专业，同意专业调剂的只在所报专业类内进行；如果报考同一高校的多类专业(普通类、较高学费类、医护类、农林矿类等)，应按不同的高校志愿分别填报。

问：服从专业调剂，万一被调剂到不喜欢的专业怎么办？

答：考生要综合考虑。服从专业调剂，能增加被录取机会，但有可能被调剂到不喜欢的专业；不同意调剂，若你过了院校投档线，但报的所有专业都不能被录取，就会失去被该校录取的机会而被退档。若实在不想调剂专业，可降低所选学校的档次。建议考生提前查询各高校招生政策，目前越来越多的高校实行大类招生，即将相近专业按一个大类招生，大二或大三再具体分专业；也可在填报志愿前拨打相关高校招生电话，了解学校转专业相关情况。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)