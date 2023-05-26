中考网上阅卷7月2日开始

昨日上午，随着初二生物、地理考试落下帷幕，我市2023年中考顺利结束。我市9.9万余名初二考生参加考试，再加上8.9万余名参加中考的初三考生，今年我市中考考生总数逾18.8万名。

昨日上午，随着初二生物、地理考试落下帷幕，我市2023年中考顺利结束。我市9.9万余名初二考生参加考试，再加上8.9万余名参加中考的初三考生，今年我市中考考生总数逾18.8万名。

今年，我市初中毕业生体育、实验操作及信息技术考试计入中招考试成绩总分，中招成绩满分为715分。中考生物、地理两门学科成绩以A、B、C、D四个等级呈现，成绩等级作为学生次年中招录取的参考依据，考生若报考普通高中，各科均要达C等或以上，艺术生和体育特长生(尖子生)可以放宽至D等。

“考试结束后，考生可利用一周时间适度放松，但不要放松太久。”市五十中教导处主任王亚鹏说，初三考生马上要迎来高中生活，得尽快调整状态。放松后，考生可根据自己情况，进行一些初中升高中的衔接准备，如：基础不好的考生，建议巩固初中学科知识；基础好的考生可以借高一课本提前自学，对高中知识有大致了解。

根据市教育局发布的相关信息，记者为家长、考生整理了中考结束后需要注意的时间节点。

●阅卷

我市中考网上阅卷从7月2日开始。目前，中考成绩查询时间和方式还未公布，请关注“洛阳晚报教育周刊”“洛阳中招”微信公众号，我们会第一时间推送相关信息。

●录取

我省统一集中进行中招录取。7月15日至16日，市提前批次录取；7月19日至30日，市普通批次录取。录取顺序按照志愿设置规则依次进行，被上一批次录取的考生不再参加以后批次录取。

●报到

预计7月下旬，被录取的考生可到相关高中报到，报到后将自动生成学籍号。往年，各高中对报到时携带的证件要求不一，多数高中要求携带准考证、户口簿或身份证、现金，报到时考生须本人到场。若孩子因病等无法到校报到，也可由家长代为报到或提前和学校联系，确定报到时间。

●补录

如果考生的中考成绩达到我市普通高中录取最低控制线，却没有被录取，家长要注意中招补录信息。

8月3日至6日，全省集中补录。届时，我市部分未录满的高中将组织考生补录，家长、考生可在规定时间上网填报补录志愿。根据往年情况，补录一般有两次机会，参与一次补录的学校主要为未录满的公办高中、少数民办高中，参与二次补录的主要为未录满的民办高中。全省普通高中录取工作将于8月20日前结束。

温馨提醒

若考生被学校正常录取后未按规定时间报到，视为主动放弃普通高中学业资格，不能再报考其他高中，不予注册普通高中学籍。

(以上内容仅供参考，若有调整以市教育局发布的最新信息为准)(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒)