擦亮家政服务“金招牌”

近日，我市七部门联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动，多措并举促进家政服务业品牌化、规范化发展，意在擦亮我市家政服务的“金招牌”，令人期待。

组织技能培训、制订行业标准、服务走进社区、培育树立品牌……近日，我市七部门联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动，多措并举促进家政服务业品牌化、规范化发展，意在擦亮我市家政服务的“金招牌”，令人期待。

家政服务关系千家万户，既能解决就业问题，也能满足社会需求。如今，人们的生活节奏越来越快，上班族在平衡家务与工作时往往有心无力，倘若遇到“一老一小”需要照护，家庭生活难免“一地鸡毛”，再加上近年来人口老龄化程度加深、“三孩”家庭不断增多等情况，购买家政服务成为越来越多家庭的选择。可在现实生活中，家政公司鱼龙混杂、服务质量良莠不齐、评价标准五花八门等问题，让消费者不仅不省心，往往可能更糟心，严重影响消费体验与生活品质。因此，推动家政服务品牌化势在必行。

拿这次活动来说，从组织技能竞赛，到健全行业标准，从打造家政服务人才培训基地，到组建家政企业库、人才库，就是在打通家政行业良性发展的一道道“关卡”，推动行业朝着品牌化的方向发展。品牌化意味着服务质量标准化、行业发展规范化，对消费者而言，是服务质量的保障，找“好阿姨”将不再只能“凭运气”；对从业者来说，则是收入的保证，让高技能获得高回报；而对行业和城市而言，家政服务品牌化能提高人们的认可度，促使更多优秀人才向家政行业涌动，形成更大、更优质的“蓄水池”，为消费者提供更多优质选择的同时，促进充分就业、助推产业高质量发展。可以说，树立家政服务品牌，不仅事关千家万户福祉，还事关城市经济活力。

“兰州拉面师”“蕲(qí)春艾灸师”“武宁装饰人”……这些名声在外的劳务品牌，已成为一张张闪亮的“质量标签”和“就业名片”。进一步增强供给、提升监管效能，“巾帼·牡丹”这块家政服务“金招牌”将更具认可度和知名度。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)