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洛阳房地产产业整体保持回暖趋势，多方发力提振市场信心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:26

　　昨日，2023年洛阳房地产行业年中座谈会在洛报融媒大厦举行，把脉市场运行态势，共同分析研判洛阳房产走向，传递出凝聚各方合力、全力推动房地产市场平稳健康发展的坚定信心。

　　本次座谈会由市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团主办，洛阳网承办。市住房保障和房产服务中心、房产企业相关负责人及房地产业界的专家学者等参加了会议。

　　会上通报了洛阳房地产市场上半年整体运行情况。去年以来，我市先后出台多项惠民利企政策鼓励和支持房地产市场发展，并通过举办“线上+线下”房展会等形式，进一步刺激住房消费。随着各项政策效果持续显现，今年上半年我市房地产市场各项主要经济指标已探底回升，整体保持回暖趋势。

　　数据显示，今年上半年，全市商品房供销形势整体和全国房地产市场基本保持一致。一季度，我市房地产市场销量增幅明显，市场迎来小阳春。二季度，市场销售虽然出现小幅回落，但整体仍保持增长趋势，房地产市场探底回升、持续向好的基本面没有变。

　　会上，克而瑞河南区域首席分析师李晓兵以相关重点数据为基础，从宏观环境、城市站位、土地市场、住宅市场等四方面对洛阳房地产市场进行深入分析。河南科技大学教授、洛阳国土资源空间规划专家委员会委员席升阳，从洛阳的机遇叠加与城市发展的产业选择入手，深入浅出地剖析洛阳房地产业面临的机遇与挑战，并对房地产企业提出具体意见建议。万科、保利、碧桂园、佳兆业、凯瑞等10余家品牌房企代表依次发言，深入交流了上半年运行情况、下半年市场预期，提出发展需求等。

　　“房地产业既是国民经济的支柱性产业，又关系着千家万户的切身利益。”市住房保障和房产服务中心主任付晓毅表示，下一步，市住房保障和房产服务中心将坚持以保民生、保稳定、保交楼为主基调，精准出台惠企利民政策，稳定住房消费，进一步提振市场信心。同时，我市将通过召开市县两级房展会、出台购房补贴细则、提高政务服务水平等方式活跃房地产市场，解决新市民、青年人、低收入人群等群体住房难题，进一步激发市场活力，力促房地产市场持续平稳健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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