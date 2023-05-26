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剖析市场、助力发展！2023洛阳房地产行业年中座谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 20:43

　　《洛阳市支持房地产市场健康发展若干措施》、人才住房补贴、金融支持政策、“线上+线下”房展会……2023年上半年，惠民利企政策、活动持续显效，我市房地产市场呈复苏趋势。为进一步提振消费信心、推动房地产市场健康平稳发展，今日下午，2023洛阳房地产行业年中座谈会在洛报融媒大厦召开。

　　本次座谈会由市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团主办，洛阳网承办。市住房和城乡建设局党组成员、市住房保障和房产服务中心主任付晓毅，洛阳日报报业集团党委书记、社长、董事长张留东，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇，市住房保障和房产服务中心副主任王玉辉、河南科技大学教授、博士、洛阳国土资源空间规划专家委员会委员、“十四五”规划评审专家席升阳，克而瑞河南区域首席分析师李晓兵等领导嘉宾以及品牌房企代表、洛阳网等媒体代表受邀出席。

(张留东致辞)

　　座谈会上，张留东对到场嘉宾致以欢迎。张留东表示，洛阳日报报业集团作为中共洛阳市委直属的新型主流媒体集团，近年在市住房保障和房产服务中心以及品牌房企的支持下，充分统筹运用全媒体平台传播优势，为市民奉上了多场高水准的房产促销活动。眼下，房地产市场亟待注入“新动能”，本次座谈会将通过理性的解析和指导，帮助品牌房企深入了解市场现况。

(付晓毅通报洛阳房地产市场上半年整体运行情况)

　　付晓毅就洛阳房地产市场上半年整体运行情况进行通报。付晓毅表示，2023年市场历经短暂“小阳春”后，由于政策出台持续效力有所减弱、企业促消费措施相对单一等原因，市场回暖速度放缓。主要体现在房地产用地供应量和商品房供应量下降、信访问题突出、商品房销售市场涨幅回落等。接下来，市住建局将加强组织领导和舆论引导，多措并举为企业经营发展营造良好氛围，让市民享受到更多购房福利。

(李晓兵对洛阳房地产市场进一步解析)

　　李晓兵围绕相关重点数据，就宏观环境、城市站位、土地市场、住宅市场等方面对洛阳房地产市场进一步解析。李晓兵认为，中央“稳支柱、促需求”定调积极，洛阳“政策组合拳”供需两端同时发力，为市场稳定发展提供了有效支撑。在“保交付”的背景下，全国房地产市场修复加速，洛阳房产价格进行结构性下调，成交量逐步恢复，改善型住房需求小幅提升。

(席升阳作主题演讲)

　　席升阳从城市转型的宏观角度出发，展开“洛阳的机遇叠加与地产业的发展”主题演讲。席升阳表示，随着中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会出台16条金融政策，信贷、债券融资、股权融资“三箭齐发”，房企融资持续升温。洛阳品牌房企应与政府同频共振，积极投入重点项目开发与建设当中，同时积极探索增量存量共同发展模式，深耕社区运营谋求转型，把握城市机遇，抓住发展机遇。

(房企代表发言)

　　万科、保利、碧桂园、佳兆业、凯瑞等10余家品牌房企代表对上半年企业运行情况、下半年市场预期及需求进行阐述，纷纷表示在2023年洛阳房地产市场“高开低走”的背景下，企业销售承压，希望相关部门能够进一步加大政策支持力度、金融扶持力度、媒体监管力度，减弱置业者观望情绪，助力楼盘成交周期缩短。

　　付晓毅就本次座谈会作总结发言。付晓毅表示，2023年下半年，市住房保障和房产服务中心将站位民生、政治、发展、服务领域，更加积极、主动地为房地产企业创造良好的开发环境，推出更多系列活动，为房企提供更多促销、交流的平台，进一步推进房地产市场平稳复苏，聚力实现“住房有温度、服务有力度、洛阳有高度”的理想局面。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 刘雅雯/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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