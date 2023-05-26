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严防严管严控风险！洛阳围绕食品安全持续发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 20:14

　　今日记者从洛阳市政府食安办获悉，《2023年洛阳市食品安全工作要点》已经印发，洛阳将着力深化示范创建、强化全过程监管、提升基础保障能力、助推产业高质量发展、推进各方协同共治，严防严管严控风险，努力实现食品安全形势根本好转，切实增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。

　　精准发力解决问题短板方面——

　　规范农村集体聚餐食品安全管理，从备案登记、现场指导、人员管理、环境卫生、设施设备、教育培训等方面，全面规范农村集体聚餐行为，明确责任主体，细化管理措施，消除安全隐患，防范风险发生。

　　从严落实生产经营者主体责任。压紧压实企业食品安全主体责任，推动食品生产、销售、餐饮服务企业落实主体责任监管办法，食品安全总监和(或)食品安全员配备率达到100%。

　　督促生产经营者建立主要负责人负总责，食品安全总监、食品安全员分级负责的食品安全责任体系，建立风险管控清单，健全“日管控、周排查、月调度、年总结”工作机制，精准防控风险隐患。

　　加强全过程质量安全控制方面——

　　严把产地环境安全关，实施产地净化行动；严把农业投入品生产使用关，持续深入实施农药兽药使用减量行动和食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年专项行动。

　　严把粮食质量安全关和食品加工质量安全关。加强食品生产安全风险隐患排查，按照“一企一档”“一域一档”“一品一策”原则，指导县区建立风险清单、措施清单和责任清单。

　　严把流通销售质量安全关和餐饮服务质量安全关。围绕餐饮服务环节突出问题和人民群众普遍关心的热点问题，集中开展复用餐饮具等专项整治行动，严厉查处违法违规行为。深入推进“明厨亮灶”建设，全市餐饮服务提供者“明厨亮灶”建设覆盖率达到100%，中央厨房、集体用餐配送单位“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到100%。

　　全面加强农村集体聚餐和单位食堂、旅游景区(点)、民政服务机构、医疗机构、建筑工地、高速公路服务区、机场、铁路等场所食品安全日常管理，支持餐饮服务企业发展连锁经营和中央厨房。鼓励餐饮外卖对配送食品进行封签。推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，防范“地沟油”流入餐桌。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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