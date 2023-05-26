快手文创助残直播间亮相第四届残疾人展能节，多方共促残障群体充分就业

6月27日-28日，由人力资源和社会保障部、中国残联主办，山东省人民政府和济南市人民政府承办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节在山东省济南市举行。

6月27日-28日，由人力资源和社会保障部、中国残联主办，山东省人民政府和济南市人民政府承办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节在山东省济南市举行。北京快手科技有限公司作为爱心助残企业受邀参加展能节，受到了现场观众关注。其中，北京快手科技有限公司副总裁、企业社会责任负责人宋婷婷参加“残疾人高质量就业创业”座谈会，围绕快手在数字经济助力残疾人高质量就业创业的实践进行了分享。

宋婷婷表示，作为普惠的数字社区，快手一方面帮助残障群体通过电商直播培训掌握就业新技能；另一方面发挥平台优势拓展就业新机会，通过“直播带岗”等方式让残障人群拥有更多就业选择，积极探索短视频和直播时代残障人群就业创业新机遇。

短视频直播成为助残就业创业新模式

快手受邀参加本次全国残疾人展能节，并在文化助残区域设立展区，邀请了荣获2021年“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号、湖南省政协委员杨淑亭与河南“炳良自强双创园”孙炳良团队来到现场参与助残直播活动。

他们一起通过“美丽工坊文化助残”快手直播间，向现场观众和网友介绍了助残文创产品，受到了现场观众的关注，体现了在数字经济时代，短视频直播助力残障群体创业就业新模式。

“小四轮上的花仙子”是杨淑亭的快手昵称，视频中她习惯称自己为“四轮女孩”，在2011年不幸遭遇车祸后，导致下半身瘫痪，从此生活发生了改变，在轮椅上的她坚强面对生活。2017，杨淑亭开通了快手账号，并开始尝试直播带货，帮助农民销售农产品，创下1000多斤黄桃在两小时内卖光的纪录。杨淑亭通过直播带货，带着村民通过创业劳动致富，同时也找到了自己可以终身奋斗的事业，“我从小在城步县长大，知道脱贫很不容易，既然我有了能力，我也想为家乡做一点实事。”

除了激发个体力量找到创业新路子，快手还通过残疾人双创园的建设让残障群体实现高质量就业，河南鹤壁“炳良残疾人双创园”就是其中之一。2021年12月，快手捐赠500万元用于建设“炳良自强双创园”与“卫贤镇残疾人双创园”，打造集残健融合、就业创业、心理康复、高科技产品研发生产于一体的现代化残障人士生活园区。双创园针对残障群体开展网络直播带货和电商培训，帮助他们掌握直播行业知识和主播岗位技能。据了解，已有8100多名残障人士通过在“炳良自强双创园”的学习成功就业。

发挥平台优势，“直播带岗”促进高质量就业

近年来，数字化场景不断向更多领域延伸，数字经济呈现出了巨大的就业吸纳能力。《快手促进就业与数字劳动者发展报告》显示，截止2022年底，快手平台带动3621万个就业岗位，其中内容生态带动2215万个就业岗位，主要来自创作者和主播的就业机会，其中就有一部分是残疾人群体；另一类则为快手电商生态和内容生态拉动的就业机会共1406万个，短视频平台在促就业方面的重要性正越来越凸显出来。

除了依托短视频直播生态创造新的就业机会，近年来快手不断探索互联网时代的助残模式。根据《2023快手就业价值报告》数据，2022年1月到2023年4月，快手面向残障人士的直播招聘场次超过5000场。通过线上“快聘”直播间，为残障人群提供了更加丰富、直接、透明，适合自身情况的岗位，让企业和求职者之间提高了匹配精准度，实现了残障人士更加高质量的就业。

随着与实体经济深度融合，短视频直播将帮助更多残疾人掌握数字技能，促进高质量就业创业。宋婷婷指出，接下来快手将在中残联的指导下，继续发挥平台和技术优势，持续针对残障群体就业创业开展一系列支持帮扶行动。