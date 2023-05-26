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洛阳恋瑶山峡谷，招商！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.06.28 16:46
(图片来源：宜阳乡村振兴局)

　　莲庄镇鲍窑村恋瑶山峡谷总长约2135米，相对落差约434米，瀑布、深潭众多，谷底森林植被茂密、奇石林立，峡谷独特的植物景观与峡谷蜿蜒起伏的山体结合，创造出四季形态各异的绝妙美景。

　　峡谷基于奇石瀑布和原生态自然风光，形成了山脉村田的特色旅游路线。一年四季风景如画，奇珍异果应有尽有，这里不仅是旅友们争相到访的徒步游佳地，也是溜娃、野炊的好去处。

　　目前，恋瑶山峡谷生态旅游风景区正处于开发建设中，是莲庄镇招商引资的重点项目，现诚邀优质商家对景区投资建设，欢迎致电或现场指导！

　　招商联系人：宜阳县莲庄镇 杨晓辉 13673791966、宜阳县乡村运营专班 杨航航 15836090261
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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