洛阳恋瑶山峡谷，招商！

目前，恋瑶山峡谷生态旅游风景区正处于开发建设中，是莲庄镇招商引资的重点项目，现诚邀优质商家对景区投资建设，欢迎致电或现场指导！

(图片来源：宜阳乡村振兴局)

莲庄镇鲍窑村恋瑶山峡谷总长约2135米，相对落差约434米，瀑布、深潭众多，谷底森林植被茂密、奇石林立，峡谷独特的植物景观与峡谷蜿蜒起伏的山体结合，创造出四季形态各异的绝妙美景。

峡谷基于奇石瀑布和原生态自然风光，形成了山脉村田的特色旅游路线。一年四季风景如画，奇珍异果应有尽有，这里不仅是旅友们争相到访的徒步游佳地，也是溜娃、野炊的好去处。

目前，恋瑶山峡谷生态旅游风景区正处于开发建设中，是莲庄镇招商引资的重点项目，现诚邀优质商家对景区投资建设，欢迎致电或现场指导！

招商联系人：宜阳县莲庄镇 杨晓辉 13673791966、宜阳县乡村运营专班 杨航航 15836090261