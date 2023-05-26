持续至8月20日！省运会参赛人员免门票畅游新安县

记者从新安县方面获悉，2023年6月—8月，河南省第十四届运动会相关赛事在洛阳举行。新安县作为分赛场，将举办篮球、羽毛球、门球、健身气功、毽球、广场健身舞操等6个项目比赛。为营造良好氛围，同时也为参赛人员提供优质服务和轻松环境，新安县将对省运会所有来洛参赛人员实行免门票游新安活动。

记者从新安县方面获悉，2023年6月—8月，河南省第十四届运动会相关赛事在洛阳举行。新安县作为分赛场，将举办篮球、羽毛球、门球、健身气功、毽球、广场健身舞操等6个项目比赛。为营造良好氛围，同时也为参赛人员提供优质服务和轻松环境，新安县将对省运会所有来洛参赛人员实行免门票游新安活动。

此次活动的主题为“来到新安 自然心安 我在新安等你 激情夏日迎省运”，活动时间为2023年6月26日——2023年8月20日。期间，参赛人员(包括运动员、裁判员、志愿者等工作人员)凭身份证及省运会相关证件可享受新安县所有A级景区及景点免门票优惠政策。

参与免门票的新安县景区有13家：龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、千唐志斋、新安汉函谷关、洛阳有生工矿游、土古洞、金斗山、苏园、大河田园、寺坡山、荆紫仙山、黄河神仙湾。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 黄明）