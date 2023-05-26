“链”通未来！建行洛阳分行以供应链金融为经济发展提供强劲动力

“牢记国之大者，履行大行使命，体现责任担当，我们要以实际行动发挥国有大行在服务地方经济社会中的主力军和主渠道作用……”建行洛阳分行行长张颜君在经营形势分析会上多次强调，建行要立足“大循环”新格局，积极推进新金融行动，以金融活水，滋润洛阳经济发展之花，借力供应链金融，保障产业链稳定运行，通过数字化赋能深化核心企业“全链条”服务，发挥供应链金融稳链、强链、保链作用，打造协作共赢的供应链生态，强力护航经济高质量发展。

“牢记国之大者，履行大行使命，体现责任担当，我们要以实际行动发挥国有大行在服务地方经济社会中的主力军和主渠道作用……”

建行洛阳分行行长张颜君在经营形势分析会上多次强调，建行要立足“大循环”新格局，积极推进新金融行动，以金融活水，滋润洛阳经济发展之花，借力供应链金融，保障产业链稳定运行，通过数字化赋能深化核心企业“全链条”服务，发挥供应链金融稳链、强链、保链作用，打造协作共赢的供应链生态，强力护航经济高质量发展。

“链”上强赋能

晨阳初上，工人师傅们已开启紧张的工作模式，挖掘机、推土机的轰鸣声阵阵、重型卡车来回穿梭……

某隧道局项目工地上一派热火朝天景象。

建筑业作为城市建设发展的基础和支柱产业，涉及就业和民生福祉，该行围绕市委市政府“建强副中心、形成增长极”工作部署，助力洛阳建筑业飞速发展，当行业发展面临着资金问题的制约时，建行洛阳分行以金融优势，助力现代化洛阳建设。该行针对隧道局资金聚集、交易活跃、涉及民生等特点，加强与集团本部及下属项目部的对接，量身定制供应链金融服务方案，为核心企业搭建供应链金融平台，做深做透上下游链条，破解客户资金周转难题。通过专业化营销，特色化服务，“专业、专注”服务好建筑业客户，确保项目顺利开工、按时交付，打造建行建筑业服务品牌行形象。

截至5月31日，该行累计为7家建筑业客户搭建供应链融资平台，累计投放供应链贷款6.8亿元，贷款余额11亿元，服务链条客户1431户，以“建行方案”支持建筑业健康发展。

“链”通“共赢链”

“我们最近有一大笔资金要付给供应商，急需融资，但集团要求我们不能提高资产负债率，传统的信贷产品不能解决我们的问题。”

洛阳市某重点大型制造企业的财务主管感叹。

“如果不能及时付款，不仅影响合作关系，供应商的资金周转也会出问题，后续将无法保证稳定的货物供应。”

受上级公司财务管控要求的影响，该企业一时资金周转困难，几千万货款无法支付。了解到客户难处，建行第一时间成立专项团队，与企业有关人员进行交流，结合供应链金融特点，制定破局之策，既让供应商及时拿到了货款，又不增加企业的资产负债率，实现延长账期、调节现金流的目的。分行启动了绿色通道，准入、签约、上线，一周内实现了贷款投放，解决了企业生产周转资金需求，保障了上游供应链稳定运营。

发挥产品优势，用“建行方案”破解企业融资难题，该行依托供应链金融服务高端制造业，主动作为，跑出了“加速度”。今年以来，分行先后为高端制造业上下游企业投放贷款近2亿元，通过核链联动，促进核心企业及产业链良性发展。

“链”接政采贷

“我行的“e政通”有三个优势，一是申请手续简便，以政府采购合同为基础；无需额外抵押或第三方担保；仅需应收账款质押和企业主及其配偶的连带责任保证。二是贷款额度高……”

在市财政局牵头的政府采购合同融资推介会上，建行的产品经理小张受邀对“e政通”进行宣讲，促进搭建了与采购人及政府采购供应商的长效沟通机制。

为了支持区域内小微企业发展，积极响应政府采购扶持中小企业发展的政策要求，建行重点推动政府平台类场景搭建，依托河南省电子化政府采购系统数据，开展“e政通”业务，向符合条件的参与政府采购并中标成交的中小企业供应商提供全线上融资服务。

今年以来，该行累计投放“e政通”贷款超2亿元，贷款全部投向实体经济，解决企业担保难、融资难、融资贵的问题，助力政府提升管理效能，落实政府采购支持中小企业的政策要求。截至5月底，建行洛阳分行累计投放供应链金融贷款超10亿元，贷款全部投向实体经济，重点支持了建筑业、制造业等龙头企业及其“全链条”，为洛阳经济发展注入强劲动力。(张翠荣 赵彩艺)