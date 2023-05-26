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北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区7月1日开诊（内附专家坐诊表）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.06.28 15:40

　　“少跑路、治好病”是基层群众对医疗服务最迫切的期待。随着国家区域医疗中心建设的加速推进，老百姓在家门口就能享受国家级优质医疗资源的愿望正在变成现实。

　　好消息来了！

　　备受市民关注的北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区即将于7月1日开诊试运行。开诊当天，北京中医药大学东直门医院洛阳医院特聘主任、专家将到伊滨院区进行坐诊，有就诊需求的患者请提前预约。

　　试运行阶段，医院开设急救中心、儿科、康复中心、医学检验中心、影像中心和医技辅助等科室，北京中医药大学东直门医院洛阳医院骨伤科、中西医肿瘤微创医学中心、呼吸病中心、心脏大血管外科、妇科等特聘主任、驻洛专家，以及洛阳市中医院名老中医专家将以定期、轮转等方式在伊滨院区坐诊。

　　北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区位于洛阳市伊滨区西棘街9号，总占地面积约302亩。一期项目建筑面积21万平方米，设计日门急诊量8000人次，规划床位数1200张。

　　其中门诊医技楼共有诊室214间，设有急救中心、儿科门诊、现代康复大厅、传统中医康复区、儿童康复大厅等，同时设有中医治未病中心、康复病房和中医经典病房。

　　此外，该院急救中心功能划分明确，配置有各种先进的抢救设备，在急危重症通道内，配备有急诊抢救室、急诊导管室、急诊手术室、急诊重症监护室、急诊病房、急诊检验室、急诊超声室、急诊CT室和DR室等，将实现急危重症患者院前急救、院内急诊、急诊介入、急诊手术及急诊重症监护“一体化”救治。

　　北京中医药大学东直门医院洛阳医院相关负责人说，伊滨院区的投入使用，将填补伊滨区缺少大型综合医院的空白，进一步推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高区域医疗水平。今后，伊滨区及周边的百姓看病就医，无需再长途奔波前往市区，在家门口就能便捷地享受到优质医疗服务。(洛报融媒·洛阳网记者 刘雪琦 通讯员 刘晓飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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