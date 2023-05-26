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庆七一·促振兴！洛阳将在所有帮扶村开展“十个一”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 15:49

　　“七一”即将来临。日前，洛阳市委组织部、洛阳市乡村振兴局联合发出通知，决定在“七一”前后，发挥驻村帮扶作用，在全市所有帮扶村开展主题突出、内容丰富、特色鲜明的“十个一”系列活动，以庆祝建党102周年为契机，持续深化“五星”支部创建，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

　　●开展一次党课教育。各驻村工作队、第一书记要与帮扶村党支部一起，依托各类学习教育场所，精心组织开展党课活动。党课内容要紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题，联系本村实际，联系党员思想、工作、生活和作风实际，进一步强化创新理论武装。

　　●重温一次入党誓词。各驻村工作队、第一书记要与帮扶村党支部一起，就近利用革命旧址、革命纪念馆、烈士陵园等红色资源，组织新老党员开展一次入党宣誓和重温入党誓词活动，回顾入党宣誓时的庄严承诺和坚定决心，增强党性意识，充分发挥党员的先锋模范作用，永葆共产党员的政治本色。

　　●分析一次创建形势。各驻村工作队、第一书记要深入分析帮扶村“五星”支部和“三村”创建工作形势，对标“五星”支部和“三村”创建标准，查找短板弱项，明确下步工作方向，进一步建强党支部战斗堡垒，与乡村运营、乡村建设等工作实现互促共融。

　　●组织一次“七一”慰问。“七一”前，各驻村工作队、第一书记要与帮扶村党支部一起，开展“七一”慰问活动，深入生活困难党员、老党员家中慰问，送上真切关怀，及时将“光荣在党50年”纪念章颁发到每名老党员的手中，传递党的温暖，进一步增强他们的获得感、幸福感、荣誉感。

　　●开展一次环境整治。各驻村工作队、第一书记要指导督促所在帮扶村，大力改善农村人居环境，重点对厕所、道路以及垃圾倾倒点等进行一次环境卫生综合治理，动员农户开展一次家庭卫生大扫除，持续提升村容村貌。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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