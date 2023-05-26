报名、考试时间确定！事关2023年下半年中小学教师资格考试

今日，关于河南省2023年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名事宜，河南省教育考试院就报名时间、考试时间、报考条件等予以明确，还公布了洛阳等各考区联系方式。

今日，关于河南省2023年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名事宜，河南省教育考试院就报名时间、考试时间、报考条件等予以明确，还公布了洛阳等各考区联系方式。

时间安排

报名注册开放日期：7月4日

网上报名时间：2023年7月7日至9日17：00。

网上审核时间：2023年7月7日至10日17：00。

网上缴费时间：2023年7月7日至12日24：00（河南省中小学教师资格考试（笔试）报名考试费70元/科次）。

准考证打印的时间：2023年9月11日至16日（登录“中小学教师资格考试网”打印下载）。

全国统一考试时间：2023年9月16日

各类别考试科目与时间安排如下：

【报考条件】

报考幼儿园教师资格的，应当具备河南省内幼儿师范学校毕业及以上学历。特别强调：其他大专以下学历（普通中等职业学校、中专学历等）不符合报考幼儿园教师资格的学历条件；

报考小学教师资格的，应当具备大学专科毕业及以上学历；

报考初级中学教师资格的，应当具备大学本科毕业及以上学历；

报考高级中学和中等职业学校（文化课、专业课）教师资格的，应当具备大学本科毕业及以上学历；

报考中等职业学校实习指导教师资格的，应当具备普通中等职业学校毕业及其以上学历，并具有相当助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

被撤销教师资格的，5年内不得报名参加考试；受到剥夺政治权利，或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不得报名参加考试；曾参加教师资格考试有作弊行为的，按照《国家教育考试违规处理办法》的相关规定执行的。