洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

报名、考试时间确定！事关2023年下半年中小学教师资格考试
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2023.06.28 15:50

　　今日，关于河南省2023年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名事宜，河南省教育考试院就报名时间、考试时间、报考条件等予以明确，还公布了洛阳等各考区联系方式。

　　时间安排

　　报名注册开放日期：7月4日

　　网上报名时间：2023年7月7日至9日17：00。

　　网上审核时间：2023年7月7日至10日17：00。

　　网上缴费时间：2023年7月7日至12日24：00（河南省中小学教师资格考试（笔试）报名考试费70元/科次）。

　　准考证打印的时间：2023年9月11日至16日（登录“中小学教师资格考试网”打印下载）。

　　全国统一考试时间：2023年9月16日

　　各类别考试科目与时间安排如下：

　　【报考条件】

　　报考幼儿园教师资格的，应当具备河南省内幼儿师范学校毕业及以上学历。特别强调：其他大专以下学历（普通中等职业学校、中专学历等）不符合报考幼儿园教师资格的学历条件；

　　报考小学教师资格的，应当具备大学专科毕业及以上学历；

　　报考初级中学教师资格的，应当具备大学本科毕业及以上学历；

　　报考高级中学和中等职业学校（文化课、专业课）教师资格的，应当具备大学本科毕业及以上学历；

　　报考中等职业学校实习指导教师资格的，应当具备普通中等职业学校毕业及其以上学历，并具有相当助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

　　被撤销教师资格的，5年内不得报名参加考试；受到剥夺政治权利，或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不得报名参加考试；曾参加教师资格考试有作弊行为的，按照《国家教育考试违规处理办法》的相关规定执行的。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
        凉拌三丝、黄瓜拌皮蛋、小葱拌豆腐……每到夏季，凉菜就成了不少家庭餐桌上的解暑明星菜。在家自制凉菜要注...
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
  • ·老年人皮肤瘙痒怎么办
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳考生：47所高校拟在我省招收定向...
  • 洛阳召开高质量创建全国文明城市工作...
  • 深圳企业的效率意识、市场意识 让洛阳...
  • 雨水不时来扰 高温仍唱主角
  • 考生注意！高招第一次志愿填报今日18...
  • 弥留之际，他叮嘱子女代缴3万元党费
  • 洛阳：打造汉服文化活态传承城市正当其时
  • 持优待证咋刷卡乘车？非洛阳户籍能否...
  • 102岁的水便 乐观处世享天伦
  • 洛阳警方提醒：新型毒品善伪装 提高警...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    开元湖随拍

    洛浦晨曦

    观小浪底泄洪

    朱樱湖湿地随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605