深圳企业的效率意识、市场意识 让洛阳跟班学习国企干部受益良多

在深圳各大公园，随处可见跑步健身的人。如果要评选深圳人喜爱的运动方式，想必跑步会是其中之一。

在深圳各大公园，随处可见跑步健身的人。如果要评选深圳人喜爱的运动方式，想必跑步会是其中之一。

奔跑，诠释着深圳这座城市的特质。到深圳跟班学习两个多月，洛阳60余名国企干部深度融入跟班学习企业，深刻体会深圳企业奔跑的速度、实干的精神、澎湃的活力。

看会风：少开会、开短会、开管用的会

“1小时内通过20项议程，这也太快了吧！”第一次参加深圳企业的会议，跟班学习干部、洛阳国兴投资控股集团有限公司综合部副部长高留鑫，就被深圳企业超高的会议效率震惊。

这算是特例吗？并不是。随着跟班学习时间渐长，大家发现，深圳企业很少开会，如若必须开会，也是尽量开短会、开管用的会。

在深圳，很多企业一周只在周一开一次晨会。“在晨会上，大家汇报上周工作情况和本周工作打算，共同研讨需要解决的问题，一般30分钟之内结束会议。”跟班学习干部、伊川县产业投资发展有限公司招商运营部部长季朝辉在深圳市名网智库投资管理有限公司跟班学习，他发现开会时大家很少“穿靴戴帽”，一上来就开门见山、直奔问题，目的就是解决问题。会议结束后，大家立马对会上提出的问题进行反馈，一般当天就能落实。

少开会、开短会、开管用的会，直观展现了深圳企业的会风，更彰显了深圳企业干部职工扎实的工作作风。

“有趣的是，深圳企业内部会议少，但对外会议很多。”跟班学习干部、洛阳市轨道交通集团有限责任公司信息管理部经理杨诚说，对外会议一般分两类，一类是接待外地来深圳考察交流的企业，一类是参加行业协会等组织的交流会议，这也反映了深圳企业的开放与包容。

看拼劲：时间就是金钱，效率就是生命

都说深圳企业很拼，到底有多拼？在深圳市罗湖城市发展有限公司跟班学习两个多月，跟班学习干部、伊川财源实业投资有限责任公司副总经理相幸博对此有了深刻的体会。

该公司是深圳市罗湖区出资设立的国有独资企业。在办公室里，每个工位上都安装有升降电脑桌。平时，大家专注工作，躬身在电脑桌前打字，坐久了就会升起电脑桌，稍微坐直一些，调整后继续工作。

和电脑桌搭配的是咖啡。“以前我认为爱喝咖啡是咖啡文化的体现，到深圳后才发现喝咖啡只是为了提神醒脑、确保工作没有疏漏。”相幸博说，在这儿大家的工作效率高得惊人，比如拿一个投资额达10亿元的项目来说，在收集完专家意见、法律意见等材料后，3天就能拿出完整的组建方案、章程、合作协议。

看经营：把市场和效益刻进企业基因里

在深圳市宝安区文化体育产业协会F518创意园内，墙上张贴的一张大图引起了跟班学习干部、宜阳城市发展投资集团有限公司董事长助理徐杏文的注意。

这张图借鉴了视力表形式，文字从上到下依次变小，最大号的字是“发”，其次就是“搞钱”。“深圳企业态度非常明确，办企业就是为了赚钱，做任何项目都要看收益。”徐杏文说，深圳真正把市场和效益刻进企业基因里。

“拜访深圳企业，他们上来就问项目盈利点在哪里，体现了强烈的经营意识和市场意识。”跟班学习干部、洛阳文保集团副总经理张娴说，以自己所在跟班学习的文化企业来说，在项目选择和推进上，他们始终以市场和效益为导向，有选择性地筛选项目，集中精力办正确的事，从而实现经济效益和社会效益的双丰收。

“对标深圳，大家更加坚定了只争朝夕、务实重干，推动洛阳高质量发展的信心和决心。”跟班学习干部纷纷表示，深圳企业的拼劲感染着每一位跟班学习干部，激励着大家工作态度更积极主动一些、学习研究更深入一些、推进项目更务实一些，以更高效率推动企业发展再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）