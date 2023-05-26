洛阳市牛羊产业发展工作座谈会召开

昨日，全市牛羊产业发展工作座谈会召开，认真落实市委乡村振兴“4+2”重点工作部署，深入研判形势，部署下步工作，全面推进牛羊产业高质量发展，持续拓宽农民增收致富渠道。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

昨日，全市牛羊产业发展工作座谈会召开，认真落实市委乡村振兴“4+2”重点工作部署，深入研判形势，部署下步工作，全面推进牛羊产业高质量发展，持续拓宽农民增收致富渠道。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

会上，牛羊养殖大县、养殖示范乡镇、养殖企业和养殖户代表等结合实际作了发言，提出了有针对性的意见建议。

会议指出，发展牛羊产业是市委确定的乡村振兴“4+2”重点工作之一。去年以来，全市上下特别是养殖大县坚持富民导向，加快推动牛羊产业扩群增量，取得阶段性成效。会议认为，尽管当前肉牛价格走低，市场信心和养殖意愿普遍不足，但更要深刻认识到洛阳牛羊产业发展拥有独特优势和巨大空间。各地各有关部门和养殖企业、养殖户要提振发展信心，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前形势，坚定不移推动牛羊产业高质量发展。

会议强调，要细化发展规划，深入调查研究，全面摸排养殖企业和养殖户发展意愿和能力，把任务精准分解压实到镇村、企业和养殖户，科学制定政策，做好服务保障，确保完成既定目标。要抓好养殖大户，重点扶持发展一批万头规模养殖企业，发挥龙头带动作用，健全利益联结机制，让更多群众分享产业收益。要改善金融服务，健全融资增信和风险补偿机制，积极推广“惠农e贷”“活体牛抵押贷款”等信贷产品，解决好养殖融资难题；持续提高政策性养殖保险参保比例，解除养殖后顾之忧。要完善产业链条，加快构建集饲草种植、规模养殖、畜产品加工、冷链仓储、物流运输、市场营销于一体的全产业链，最大限度降低市场风险，提升养殖效益和竞争力。要加大支持力度，优化养殖空间布局，保障养殖用地需求，认真落实各类扶持政策，为牛羊产业高质量发展提供有力支撑。

副市长韩治群等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）