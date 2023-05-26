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雨水不时来扰 高温仍唱主角
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:42

　　天气酷热，很多人以为入伏了。实际上，三伏天离我们还有一段时间，7月11日才进入初伏。

　　昨天下午，市气象局发布重要天气报告，根据最新气象资料分析，受高空低槽和中低层切变线的共同影响，昨天夜里至今天，我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。受大陆暖高压脊控制，6月30日至7月1日，我市北中部最高气温将在37℃以上。

　　气象部门建议，关注今日个别地方短时强降水等强对流天气引发的山洪、地质灾害、城市内涝等气象风险。

　　6月30日至7月1日高温中暑的气象风险高，应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。有关部门应关注用电负荷，同时需防范电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，气温25℃到32℃。

　　明天：阵雨转多云，气温24℃到35℃。

　　30日(周五)：多云到晴天，气温24℃到37℃。

　　7月1日(周六)：晴天到多云，气温25℃到37℃。

　　7月2日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温26℃到35℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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