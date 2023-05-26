“掌上洛阳”案例亮相中国报业创新发展大会

昨日，由国家新闻出版署主办的第二届中国报业创新发展大会在南京开幕，洛阳日报社“掌上洛阳”客户端获颁中国报业深度融合发展创新案例荣誉证书，并亮相大会同期举办的中国报业深度融合发展创新案例展。

大会现场

昨日，由国家新闻出版署主办的第二届中国报业创新发展大会在南京开幕，洛阳日报社“掌上洛阳”客户端获颁中国报业深度融合发展创新案例荣誉证书，并亮相大会同期举办的中国报业深度融合发展创新案例展。

国家新闻出版署自2020年起开展三届中国报业深度融合发展创新案例征集，分别从全媒体传播体系建设、内容供给创新、专业信息服务、“媒体+政务服务商务”、运营服务模式创新、前沿技术应用及体制机制创新等不同维度，共遴选出180个创新案例。

第三届中国报业深度融合发展创新案例名单日前公布，洛阳日报社“掌上洛阳”客户端入选内容供给创新类案例。

在大会现场，洛阳日报社党委委员、副社长，“掌上洛阳”客户端执行总编辑李燕锋代表洛阳日报社领取了由国家新闻出版署颁发的荣誉证书。

国家新闻出版署有关负责人表示，创新案例反映了我国报业融合发展向纵深推进取得的新进展新成效，具有较强的示范推广价值。

“掌上洛阳”客户端，是由洛阳日报报业集团自主研发、拥有自主知识产权的手机App，目前下载量155万，日活跃用户18万，服务功能30余项，是洛阳最权威、最及时、最具影响力的第一移动发布平台和洛阳媒体深度融合发展主平台。